Karantina günlerinde evini resim atölyesine çevirdi Kahramanmaraş’ta 68 yaşındaki Memik Kibarkaya, korona virüs önlemleri kapsamında dışarı çıkamadığı için evinin alt katını atölyeye çevirerek resim yapmaya başladı

Kahramanmaraşlı 68 yaşındaki Memik Kibarkaya, korona virüs önlemleri kapsamında dışarı çıkamadığı için evinin alt katını atölyeye çevirerek resim yapmaya başladı.

Kahramanmaraş’ta yaşayan Kibarkaya, korona virüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstü olduğu için sokağa çıkamıyor. Karantina günlerinde çareyi sanatta bulan Kibarkaya, evinin alt katında oluşturduğu atölyede kendi imkanlarıyla resim yapıyor. Yaşlı adam, evde kaldığı süre içinde ise fırça yerine parmaklarını kullanarak 8 adet tablo yaptı.

Yaptığı resimlerin gün yüzüne çıkarılmasını isteyen Memik Kibarkaya, “İşte koronalı günlerde de boş durmak yok. Sanatın yeri, zemini, ortamı yok olduğuna inanıyorum. Bugünleri değerlendirmek için şuanda kendi atölyemde resimlerimi tamamlamaya çalışıyorum. Devletimiz kültür bakanlığımız bu eserleri, bu çürümekte olan depoda çıkarır insanların gözüne, bir yere herhangi bir yere şey yaparsa çok memnun olurum” diye konuştu.

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