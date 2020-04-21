Kamyonetin çarptığı genç hayatını kaybetti

'Ablam ve ben'

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<br>Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı Servet Cücük (16), yaşamını yitirdi.<br>Kaza, saat 17.30 sıralarında KahramanmaraşGöksun yolu Suçatı mevkiinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Servet Cücük'e Kahramanmaraş yönüne giden Ramazan Akdoğan yönetimindeki 46 BU 788 tescil plakalı kamyonet çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Servet Cücük'ün hayatını kaybettiğini belirlendi. Bölgede yapılan incelemenin ardından Cücük'ün cesedi, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Ramazan Akdoğan ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ<br>2020-04-21 22:27:20<br>

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