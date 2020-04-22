Ramazan öncesi tarihi çarşılarda sessizlik Kahramanmaraş’ta 11 ayın sultanı Ramazan öncesi tarihi çarşılarda korona virüs sessizliği hakim Esnaf Aydoğar: “45 yıldır ben böyle durum görmedim. Normalde insanlar bu çarşıda birbirine değmeden zor yürürlerdi ama şu anda o yok”

Kahramanmaraş’ta her Ramazan ayı öncesi hareketli günler yaşayan tarihi çarşılarda korona virüs sebebiyle sessizlik hakim olurken, ticaretin durma noktasına geldiği çarşıda birçok esnaf ise kepenk kapattı.

11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Kahramanmaraş’ta Ramazan ayı öncesi hareketli günler yaşayan ve geçmişin önemli ticaret merkezleri arasında yer alan tarihi kapalı çarşısında korona virüs sessizliği devam ediyor.

Kentteki esnaf, yaşanan olumsuz sürecin bir an önce sona ermesini isterken, eski Ramazanlarda yaşanan alışverişlerin bu Ramazan ayı öncesi olmadığını ifade etti.

Çarşılara insanların uğramadığını söyleyen çörekçi Yılmaz Akçöp, “Korona virüs çıktıktan sonra insanların sistemi bozuldu. Geçmişte biraz daha heyecan olurdu ve o heyecan da kalmadı. Virüsün de çok etkisi var, ne gelen var ne giden var” diye konuştu.

Geçmiş yerine geleceğe bakılması gerektiğini savunan başka bir esnaf Necmi Üçgün ise, “Daha önceki Ramazan ayları öncesinde insanlar tereyağını, balını ve diğer ihtiyaçlarını alıyorlardı. Herkes bu ürünleri almak için hazırlanıyordu. Ama artık ne köyden gelenler, ne biz, ne de alıcılar yarın ne olacağını bilemiyor. Bizim artık geçmişe değil de geleceğe bakmamız lazım” dedi.

Geçmişte tarihi çarşıların daha hareketli olduğunu söyleyen baharatçı Abdurrahman Aydoğar, “45 yıldır ben böyle durum görmedim. Normalde insanlar bu çarşıda birbirine değmeden zor yürürlerdi ama şu anda o yok” dedi.

Korona virüs nedeniyle insanların parfümden kolonyaya geçiş yaptığını söyleyen esnaf Yunus Gözler ise, “Korona virüs nedeniyle artık eskiye dönüş oldu ve yoğun bir şekilde kolonya satışımız oldu. Kolonya artık olmazsa olmazlardan oldu. Parfümü bırakan insanlar artık kolonya kullanmaya başladı” şeklinde konuştu.

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