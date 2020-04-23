<br>Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağı getirilen 31 şehirden biri olan Kahramanmaraş'ta cadde ve sokaklar boş kaldı.<br>Kentin en işlek yerleri olan Atatürk Meydanı, Demokrasi Meydanı, Ulu Camii Meydanı, Müftülük Meydanı, Kıbrıs Meydanı, Trabzon Bulvar, Azerbaycan Bulvarı ve Tarihi Kapalı Çarşı, 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde boş kaldı. Kentte polis ve belediye ekipleri dışında az sayıda vatandaş, ekmek almak ya da alış veriş yapmak için fırın ile markete gitti. <br>Vatandaşların yasağa uyduğu kentte fırın ve halk ekmek büfelerinin yanı sıra market, paket servisi yapan restoranlar ile tatlıcılar açık. DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ<br>2020-04-23 10:13:23<br>
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