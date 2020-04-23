`Köpek´ tartışması nedeniyle dayısını ve kuzenini öldüren kişi tutuklandı

<br>Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta köpek nedeniyle tartıştığı dayısı Ali Ekşi (42) ile teyzesinin oğlu Fethullah Ekşi'yi (28) tabancayla vurarak öldüren Emrah Akdağ (35), tutuklandı.<br>Maksutlu Mahallesi'nde Salı günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Ali Ekşi ve ablasının oğlu Fethullah Ekşi ile husumetli olduğu diğer ablasının eşi İsa Akdağ ve onun yeğeni İdris Akdağ arasında köpek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ali Ekşi, eniştesi İsa Akdağ'ı köpeğinin araçlara zarar verdiğini söyleyip, uyardı. Bu sırada olayı duyup gelen İsa Akdağ'ın diğer oğlu Emrah Akdağ, tabancayla dayısı Ali Ekşi ve kuzeni Fethullah Ekşi'yi başlarına ateş ederek öldürdü.<br>Olayın ardından kaçan Emrah Akdağ, jandarma tarafından kısa sürede saklandığı evde tabancayla birlikte yakalanırken, babası İsa Akdağ ile kuzeni İdris Akdağ da gözaltına alındı. Sorgusunda suçunu itiraf eden Emrah Akdağ ile diğer 2 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 ayrı araç ile adliyeye sevk edildi.<br>Emrah Akdağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine konulurken, babası İsa Akdağ ile kuzeni İdris Akdağ ise adli kontrolle serbest bırakıldı.<br>Ali Ekşi ile Fethullah Ekşi'nin cenazeleri ise Maksutlu Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ<br>2020-04-23 12:05:27<br>

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