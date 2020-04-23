Polisler, balkon ve pencerelerdeki çocukların bayramını kutladı

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri, korona virüs nedeniyle evlerinde kalan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını site bahçesinden kutladı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle çocukların sokağa çıkma yasağı olması nedeniyle birçok aile, çocuk bayramını evinde kutluyor. Kahramanmaraş polisi de, ailelere moral olsun diye gittikleri sitenin bahçesinden çocukların bayramını kutladı. Polisler, ekip aracıyla siren çaldı, megafonla çocuklara seslenerek, ‘evde kalın, bayramınızı kutluyoruz’ diye konuştu.

Polislerin kutlamalarına balkon ve pencerelerden bayraklarıyla karşılık veren aileler ve çocuklar ise alkışlarla tempo tuttu.

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