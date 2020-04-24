Kahramanmaraş'ta işçi servisi bariyere çarpı: 4 yaralı

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<br>Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta fabrikanın işçilerini taşıyan minibüsün bariyere çarptığı kazada, 4 kişi yaralandı.<br>Kaza, sabah saatlerinde KahramanmaraşAdana karayolunda meydana geldi. Türkoğlu yönüne giden Durdu Arı yönetimindeki 46 S 7009 plakalı fabrika işçilerini taşıyan minibüs, kontrolden çıkarak, karşı şeritte bariyere çarptı. Kazada, sürücü Durdu Arı ile işçiler Ahmet Altıntaş, Aysel Özdemir ve Selami İmalı yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Ambulanslarla hastanelere götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ<br>2020-04-24 12:30:52<br>

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