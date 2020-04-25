Güvercinlerini yemlemeye giderken kazada yaralandı

<br>Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, yasağa rağmen otomobiliyle güvercinlerini yemlemek için yola çıkan Musa Atcı, kaza yaptı. Takla atan otomobili sürücüsü Atcı, yaralandı.<br>Kaza, saat 13.00 sıralarında Dr. Mustafa Bey Meydanı'nda meydana geldi. Trabzon Bulvarı'nda, Musa Atcı yönetimindeki 46 HL 580 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, kaldırımdaki elektirik panosuna çarparak takla attı.<br>İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Atcı, ambulansla hastaneye götürüldü. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Musa Atcı'nın güvercinlerini yemlemek için yola çıktığı öğrenildi. <br>Atcı'ya tedavisinin ardından sokağa çıkma yasağına rağmen dışarı çıktığı için idari işlem yapılacağı bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ<br>2020-04-25 14:32:52<br>
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