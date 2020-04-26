Yasağa rağmen otomobille gezmeye çıkan 4 kişiye, 12 bin 888 lira ceza

<br>Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) KAHRAMANMARAŞ'ta, sokağa çıkma yasağına uymayıp, otomobille gezen 4 kişi, polisin 'dur' ihtarına uymayınca kovalamaca sonucu yakalandı. Araçtakilere idari para ve trafik cezası olmak üzere toplam 12 bin 888 liralık ceza kesildi.<br>Sokağa çıkma yasağı nedeniyle Haydar Bey Mahallesi'nde kontrol noktası oluşturulan<br>İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 46 AAN 362 plakalı otomobili durdurmak istedi. İçinde 3 kişinin daha bulunduğu otomobilin sürücüsü, 'dur' ihtarına uymayarak, hızını artırıp, kaçmaya başladı. Bunun üzerine 1'i kadın 4 kişinin olduğu otomobil, polis ekiplerince kovalamaca sonucu durduruldu. Araçtan indirilerek, üst araması yapılan kişiler, gezemeye çıktıklarını ve korktukları için kaçtıklarını söyledi. Otomobille dolaşan 4 kişiye 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu' kapsamında 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildi. Ayrıca ismi açıklanmayan sürücüye, 288 liralık da trafik cezası yazıldı. Toplam 12 bin 888 lira para cezası kesilen 4 kişi, evlerine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ<br>2020-04-26 14:23:01<br>
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