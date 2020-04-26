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Aç kalan sokak hayvanlarını beslediler

İHA

Kahramanmaraş'ta iki hayvansever kadın, yol kenarındaki sokak hayvanlarını besledi.

Aç kalan sokak hayvanlarını beslediler

Kahramanmaraş’ta iki hayvansever kadın, yol kenarındaki sokak hayvanlarını besledi.
Kahramanmaraş’ta korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde sokaklar yine boş kaldı. Boşalan sokaklarda kimse olmayınca restoran ve kafeteryalardan beslenen sokak hayvanları için de hayvanseverler çalışma yapıyor. Hayvansever iki kadın, araçlarıyla sokaktaki hayvanlara su ve mama veriyor.
Hayvansever Ayşegül Telli, “Korona virüs sürecinde sokak hayvanlarının unutulmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu süreçte hayvanlar daha çok açlık çekiyor. Çünkü işletmeler kapalı. Bizde elimizden geldiğince onların yanında olup karınlarını doyurmaya çalışıyoruz. Biz mama dağıtmaya çıktık ve buradaki hayvanları da bize polisler gösterdi” diye konuştu.

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