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Evde kaldı online sporla zayıfladı Kahramanmaraş'ta 6 ay önce spora başlayan 140 kilo ağırlığındaki Mine Dağ, korona günlerinde de online sporla 18,5 kilo vererek 91 kiloya düşmeyi başardı Mine Dağ, "Şimdi istediğim yere yürüyerek gidip gelebiliyorum. Kendi evimin işlerini yapamıyordum artık her işi kolaylıkla yapabiliyorum. Çok mutlu ve çok sağlıklıyım, yeniden doğmuş gibiyim" diyerek sevincini dile getirdi

İHA

Evde kaldı online sporla zayıfladı Kahramanmaraş'ta 6 ay önce spora başlayan 140 kilo ağırlığındaki Mine Dağ, korona günlerinde de online sporla 18,5 kilo vererek 91 kiloya düşmeyi başardı Mine Dağ, "Şimdi istediğim yere yürüyerek gidip gelebiliyorum. Kendi evimin işlerini yapamıyordum artık her işi kolaylıkla yapabiliyorum. Çok mutlu ve çok sağlıklıyım, yeniden doğmuş gibiyim" diyerek sevincini dile getirdi

Kahramanmaraş'ta 6 ay önce spora başlayan 140 kilo ağırlığındaki Mine Dağ, korona günlerinde de online sporla 18,5 kilo vererek 91 kiloya düştü.
Kahramanmaraş’ta 140 kilo ağırlığındaki Mine Dağ (47), spor eğitmeni Müjgan Paçacı ile tanışarak 6 ay önce spora başladı. 6 aylık sürede toplam 30 kilogram zayıflamayı başaran Mine Dağ, korona günlerinde de evde online spor yapmaya başladı. Mine Dağ, 18,5 kilogram daha zayıflayarak 48,5 kilo zayıflamış oldu.
Fazla kiloları nedeniyle yürümekte ve çalışmakta zorlandığını ifade eden Dağ, “Ben Müjgan hocanın spor salonuna gittim orada ilk 6 ayda 30 kilogram verdim. Daha sonraki süreçler ve online eğitimlerle birlikte 19 kilo verdim. Daha önceleri yürümekte zorlanıyordum. Şimdi istediğim yere yürüyerek gidip gelebiliyorum. Kendi evimin işlerini yapamıyordum artık her işi kolaylıkla yapabiliyorum. Çok mutlu ve çok sağlıklıyım, yeniden doğmuş gibiyim. Online eğitim de aldım ve hocam canlı yayınla bana spor yaptırdı. Hocam bizi her zaman takip ettirdi ve sonunda zayıflamayı başardım. Ben kadın terzisiydim ve korona virüs nedeniyle iş yerimizi kapattık. Zayıfladıktan sonra karın bölgemde ameliyat olmam gerek ve ameliyatımla ilgili Cumhurbaşkanından yardım istiyorum” diye konuştu.
Spor eğitmeni Müjgan Paçacı ise, “Spor, sadece spor salonlarında değil her yerde yapılır. Biz evlerimizden çıkamıyoruz ama virüse karşı ve bütün hastalıklara karşı bizim öncelikle bağışıklık sitemimizi geliştirmemiz gerekiyor. Evlerde kaldık ama hareketsiz kalmamalıyız, bizi virüs öldürmezse obezite öldürecek. O yüzden evde hareket mutlaka şart” şeklinde konuştu.
Mine Dağ’ın eşi Hidayet Dağ ise, “Eşim 10 metre yürüyemiyordu ve nefes alamıyordu. Şimdi artık istediği yere gidip geliyor bende mutluyum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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