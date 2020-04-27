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İmamoğlu’na suç duyurusu Milli Harekat Derneği Kahramanmaraş Şubesi, çocuklara dağıtılan 'Cumhuriyet ve Demokrasi' isimli kitapçık nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek, dini değerleri aşağılamaktan suç duyurusunda bulundu

İHA

Milli Beka Hareketi Derneği Kahramanmaraş İl Başkanı Avukat Sami Şen, İstanbul'da çocuklara dağıtılan 'Cumhuriyet ve Demokrasi' isimli kitapçıktaki ifadeler ve çizimler nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek, dini değerleri aşağılamaktan suç duyurusunda bulundu

İmamoğlu’na suç duyurusu Milli Harekat Derneği Kahramanmaraş Şubesi, çocuklara dağıtılan 'Cumhuriyet ve Demokrasi' isimli kitapçık nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek, dini değerleri aşağılamaktan suç duyurusunda bulundu

Milli Beka Hareketi Derneği Kahramanmaraş İl Başkanı Avukat Sami Şen, İstanbul'da çocuklara dağıtılan 'Cumhuriyet ve Demokrasi' isimli kitapçıktaki ifadeler ve çizimler nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek, dini değerleri aşağılamaktan suç duyurusunda bulundu
Şen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İmamoğlu hakkında Kahramanmaraş Adliyesine suç duyurusunda bulunduktan sonra basın açıklaması yaptı. Şen, “23 Nisan 2020 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın sorumlusu çalışanları tarafından geleceğimizin teminatı çocuklarımıza ve ailelerine inanç, görüş, din, ırk ayrımı içerikli, inanç nedeniyle kin ve düşmanlığa tahrik ve bir dinin en temel unsurunu aşağılama içerikli ve amaçlı broşür dağıtılmıştır. Burada amaç daha yaşama yeni adım atmış çocuklarımızın gerek açıktan gerekse görsel mesajlarla bilinçaltına inanç ayrılığı oluşturmak, İslamiyet’i aşağılamak, Aleviliği İslamiyet’ten ayrı bir din olarak göstermek üzere halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek, dini değerleri aşağılamaktır” dedi.
Dağıtılan broşürde Allah lafzının Arapça olarak Yahudi’nin taburesinin altına yazıldığını iddia eden Şen, “İslamiyet ve Müslümanlar aşağılanmıştır. Buradaki asıl amaç “sizin inandığınız en kutsal değeriniz bizim altımızdadır” mesajı vermektir. Bu yönlü olarak en kutsal değerimizin olan dini değerimizin aşağılanması, böyle bir cesaretin ortaya konulması kabul edilemez. Bunu yapan Ekrem İmamoğlu ve diğer sorumlular hakkında bu gün Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu nedenle Ekrem İmamoğlu ve diğer sorumluları şiddetle kınıyoruz” dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Pr. Dr. Ali Erbaş tarafından 24 Nisan 2020 tarihinde Cuma hutbesinde okuduğu vaazı desteklediklerini ifade eden Şen, “İslamiyet’in eş cinselliği yasakladığını söylemesi nedeniyle hakkında basın açıklaması yaparak suç duyurusunda bulunan sapkın cinsel ilişkileri destekleyen İzmir ve Ankara Barosu yönetim kurulu üyelerini şiddetle kınıyoruz. Pr. Dr. Ali Erbaş İslam’ın emrini, kutsal kitabımız Kuran’ı Kerimin ayetlerini anlatmış, tebliğ etmiştir. Bu durum Türk Ceza Kanunu (TCK) anlamında bir suç teşkil etmemektedir. Ancak şer ve nifak odakları yine rahat durmayarak bu duruma dahi saldırmışlardır. Kesinlikle şu unutulmamalıdır ki İslamiyet sahipsiz değildir. Prof. Dr. Ali Erbaş yalnız değildir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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