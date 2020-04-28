Polisle motosikletli şahıs arasındaki kovalamaca kamerada Yakalanan şahsa cezai işlem uygulandı

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Kahramanmaraş’ta polisin kovalamacası sonucu yakalanan motosiklet sürücüne 3 bin 266 lira cezai işlem uygulandı.

Onikişubat ilçesi Tekerek Mahallesinde uygulama yapan polis, mahallede dolaşan plakasız bir motosikleti durdurmak istedi. Polisin dur ikazına uymayan motosiklet sürücü kovalamaca sonucu yakalandı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedilirken ehliyetsiz ve plakasız olduğu öğrenilen sürücüye 3 bin 266 lira cezai işlem uygulandı.

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