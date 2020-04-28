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17 arkadaşı koronalı çıkan dondurmacı ailesine kavuştu Korona virüs nedeniyle mahsur kaldıkları Kuveyt’ten Türkiye’ye getirildikten sonra karantinada 17 arkadaşının testi pozitif çıkan Ali Abacı, ülkesiyle gurur duyduğunu söyledi "Devletimiz bizi Kuveyt'ten uçakla getirdi, 14 günlük karantinada her istediğimiz yapıldı. Ücretsiz olarak evimize getirildim. Devletimiz çok güzel hizmet yaptı"

İHA

Korona virüs nedeniyle mahsur kaldıkları Kuveyt'ten Türkiye'ye getirildikten sonra 17 arkadaşının testi pozitif çıkan Ali Abacı, ailesine kavuştu. 14 günlük karantina sürecinin iyi geçtiğini, çıkarken de ücretsiz olarak Kahramanmaraş'taki evine getirildiğini belirten Abacı, "Devletimiz çok güzel hizmet yaptı" dedi.

17 arkadaşı koronalı çıkan dondurmacı ailesine kavuştu Korona virüs nedeniyle mahsur kaldıkları Kuveyt’ten Türkiye’ye getirildikten sonra karantinada 17 arkadaşının testi pozitif çıkan Ali Abacı, ülkesiyle gurur duyduğunu söyledi "Devletimiz bizi Kuveyt'ten uçakla getirdi, 14 günlük karantinada her istediğimiz yapıldı. Ücretsiz olarak evimize getirildim. Devletimiz çok güzel hizmet yaptı"

Korona virüs nedeniyle mahsur kaldıkları Kuveyt’ten Türkiye’ye getirildikten sonra 17 arkadaşının testi pozitif çıkan Ali Abacı, ailesine kavuştu. 14 günlük karantina sürecinin iyi geçtiğini, çıkarken de ücretsiz olarak Kahramanmaraş’taki evine getirildiğini belirten Abacı, "Devletimiz çok güzel hizmet yaptı" dedi.
Kahramanmaraş’ta yaşayan 4 çocuk babası Ali Abacı, Kuveyt’e giderek bir restoranda dondurmacı olarak çalışmaya başladı. Ancak dünyayı etkisi altına alan korona virüs ortaya çıkınca Kuveyt’teki evinde kendisini izole altına alan Abacı, Türkiye’nin gönderdiği uçakla diğer vatandaşlarla birlikte ülkeye döndü.
Karantinaya alındıkları 14 günlük sürede her istediklerinin yapıldığını belirten Abacı, “Kuveyt’te restoranda dondurma işi yapıyordum. Korona virüs sonrası Kuveyt devleti iş yerlerini kapattı ve kendimizi evimizde izole ettik. Daha sonra sosyal medya hesaplarından devletin bizlere uçak gönderdiğini öğrendik. 3 uçak geldi ve son uçakla yurda döndük. Ankara’ya geldik ve gelen otobüslere binerek Aksaray Kız Öğrenci Yurduna gönderildik. Orada 14 gün kadar kaldık ve gayet güzel bir süreç geçti. Oraya girişte önce burun ve ağzımızdan korona virüs testleri yapıldı. Geçen süre sonrasında durumumuzu enabızdan kontrol ettiğimizde testim negatif çıktı. 17 arkadaşımın testi pozitif çıktı ve hastaneye kaldırıldı. Yurtta sabah kahvaltısının yanı sıra, öğle ve akşam yemeğimizi getirdiler bize. Aradığımızda kantinden yiyeceklerimiz geldi. Her gün iki defa ateş ölçümlerimiz yapıldı. Daha sonra çıkarken yine ücretsiz olarak bizi Kahramanmaraş’a getirdiler. Devletimiz çok güzel hizmet yaptı, başka ülkeler gibi değiliz. Sağ olsun devlet yetkililerimiz bizlere güzel bilgiler veriyor. Dünya sınıfta kaldı ama Türkiye sınıfı geçti” ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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