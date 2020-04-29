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Traktör ile ambulans çarpıştı: 5 yaralı

DHA

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta traktör ile ambulansın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü sağlık çalışanı 5 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Yamaçtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Bolat yönetimindeki 46 HC 296 plakalı traktör ile hasta taşıyan Cuma Demirel'in kullandığı 46 KD 112 plakalı ambulans Üngüt Mezarlığı kavşağında çarpıştı. Kazada devrilen ambulansın sürücüsü Cuma Demirel, yanındaki 2 sağlık görevlisi, hastaneye götürülen bir çocuk ile refakatçi annesi yaralandı. Traktör sürücüsünün yara almadan atlattığı kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis...

Traktör ile ambulans çarpıştı: 5 yaralı

<br>Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta traktör ile ambulansın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü sağlık çalışanı 5 kişi yaralandı.<br>Kaza, öğle saatlerinde Yamaçtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Bolat yönetimindeki 46 HC 296 plakalı traktör ile hasta taşıyan Cuma Demirel'in kullandığı 46 KD 112 plakalı ambulans Üngüt Mezarlığı kavşağında çarpıştı. Kazada devrilen ambulansın sürücüsü Cuma Demirel, yanındaki 2 sağlık görevlisi, hastaneye götürülen bir çocuk ile refakatçi annesi yaralandı. Traktör sürücüsünün yara almadan atlattığı kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ<br>2020-04-29 15:48:30<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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