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Hızını alamayan otomobil 5 araca çarptı: 1 ağır 2 yaralı

İHA

Kahramanmaraş'ta bir otomobilin hızını alamayarak 5 araca çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Hızını alamayan otomobil 5 araca çarptı: 1 ağır 2 yaralı

Kahramanmaraş’ta bir otomobilin hızını alamayarak 5 araca çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza, Onikişubat ilçesi İstiklal Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarında meydana geldi. A.K.A. (50) idaresindeki 46 NT 402 plakalı otomobil bulvar üzerinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedilerek yolun sağ şeridinde park halinde olan 46 KY 957, 46 AU 020, 46 KY 836 ve 46 HH 456 otomobillere sırasıyla çarptı. Hızını alamayan otomobil son olarak seyir halindeki 06 BEC 445 plakalı hafifi ticari araca çarptıktan sonra taklalar atarak durdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından 46 NT 402 plakalı otomobilde bulunan N.A. (40) ve A.K.A. (50) hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan A.K.A.’nın hayati tehlikesi devam ederken, diğer yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Otomobilini yolun sağ tarafına park ettiğini ancak bir aracın gelip vurduğunu söyleyen Ali Dinler, “Bir otomobil seyir halindeyken bir araca vurdu daha sonra 5 aracı birbirine kattı ve kendisi de buraya uçtu. İnşaata boya yapmak için geldim ve aracımı buraya park ettim. Ama aracım bu hale geldi” ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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