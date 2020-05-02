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Balık tutarken gölete düşüp boğuldu

DHA

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, Abdullah Ardıç (35), arkadaşlarıyla birlikte balık tutarken gölete düşüp, boğuldu. Olay, dün akşam Dulkadiroğlu ilçesinin Bertiz Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah Ardıç, 2 arkadaşıyla birlikte Uzunbağ mevkisindeki gölete balık tutmaya gitti. İddiaya göre bir süre sonra dengesini kaybederek gölete düştü. Suda kaybolan Ardıç'ın arkadaşlarının yardım istemesi üzerine gelen itfaiye ve jandarma ekipleri, gölette arama çalışması başlattı. İtfaiyenin dalgıçları kısa süre sonra Ardıç'ın cansız bedenine ulaştı. Göletten çıkarılan Abdullah Ardıç'ın...

Balık tutarken gölete düşüp boğuldu

<br>Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, Abdullah Ardıç (35), arkadaşlarıyla birlikte balık tutarken gölete düşüp, boğuldu.<br>Olay, dün akşam Dulkadiroğlu ilçesinin Bertiz Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah Ardıç, 2 arkadaşıyla birlikte Uzunbağ mevkisindeki gölete balık tutmaya gitti. İddiaya göre bir süre sonra dengesini kaybederek gölete düştü. Suda kaybolan Ardıç'ın arkadaşlarının yardım istemesi üzerine gelen itfaiye ve jandarma ekipleri, gölette arama çalışması başlattı. İtfaiyenin dalgıçları kısa süre sonra Ardıç'ın cansız bedenine ulaştı.<br>Göletten çıkarılan Abdullah Ardıç'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ<br>2020-05-02 09:37:01<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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