Psikolog Sandaloğlu:“Korona günlerini avantajınıza kullanın”

Kahramanmaraşlı Psikolog Zeynep Sandaloğlu, Korona virüs salgını sebebiyle zorunlu olarak evde kalan ailelerin bu süreci olumlu olarak fırsata çevirebileceğini söyledi.

Korona virüsün insanlar üzerindeki psikolojik etkilerini değerlendiren Sandaloğlu, insanların yıllardır alıştığı düzenin virüs salgınından sonra hiç beklenmedik bir şekilde aniden değiştiğine dikkat çekti. Yaşanan bu olağanüstü durumun hayatı bir anda allak bullak ettiğini ve insanların ne yapacağımızı şaşırarak değişik tepkiler verdiğini hatırlatan Sandaloğlu, bu süreçte yapılabileceklerle ilgili şu tavsiyelerde bulundu;

"Bu süreç, sevdiklerimizi görememenin verdiği özlemle kıymetlerini bilme konusunda destekleyici olabilir. Belki çok çalışıyordunuz ama şimdi evde kalmak zorundasınız, bu durumda ailenizle nasıl farklı zaman geçirebilirim? Sorunun cevabını bulabilirsiniz. Korona Sürecinin yaşattığı duyguları (öfke, kızgınlık, bunaltı, ümitsizlik, umut, neşe, sakinlik) ve birçok duyguları aile üyeleriyle konuşmak hepinizi rahatlatabilir. Sosyal Medya ile aranıza mesafe koyabilirsiniz. Sürekli olumsuz haberlere maruz kalmak moralimizi oldukça düşürücü etkiye sahiptir. Yaşanılan gelişmelerin takibini elden bırakmadan sosyal medya ile uğraşmak mümkün olabilir. Uyku düzeninizi bozmamak için her gün aynı vakitte uyumak ve uyanmak olabilir. Sanki her gün işe gidiyormuşcasına hayatın düzenini bozmamak fiziksel sağlığınızı korumaya yardımcı olur. İnternet kullanımının zararlarından bahsederken belki de bu süreç interneti yararlı kullanma adına bize destek olabilir. Örneğin; çevrimiçi izleyebileceğiniz tiyatrolar, müze gezisi ve konserler. Hayat bizi zorla kendimize döndürmeye çalışıyor. Varlığımızın ihtiyacı olan şeyse kendi başımıza kaldığımızda kendimize tahammül ediyor oluşumuzdur. Hayatınızda koşuşturmacalar, para kazanma derdi, bir yerden bir yere hiç durmadan gitmek, çokça çalışmak, dinlenmemek acaba sizlere ne kattı? Bu süreç hayatımıza uzaktan bakmaya destektir. Kendimi ihmal mi etmişim, kendimi çok mu büyük görmüşüm? Daha nice sorulara cevap bulma çabasına girmektir” dedi.

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