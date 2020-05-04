Polisten sokak satıcılarına operasyon: 2 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik olarak düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 2’si tutuklandı.

Sokağa çıkma yasağını ihlalden dolayı da 3 bin 150’şer TL idari para cezası kesilen şahıslarda ateş buz olarak adlandırılan metamfetamin ve bonzai adlı uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve anahtarlık görünümlü hassas terazi ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Ekinözü ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ve sokak satıcılarına yönelik olarak yaptığı operasyonda, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 aracı, durumundan şüphelenerek durdurdu. Araçlarda ve içindeki 6 şahsın üstünde yapılan aramalarda parçalar halinde toplam 24 gram ateş buz adlı metamfetamin ile 24 gram da bonzai ele geçirildi. Ayrıca, 1 adet ruhsatsız tabanca, silaha ait şarjör ve uyuşturucu madde tartmada kullanılan anahtarlık görünümlü hassas terazi ele geçirildi. Operasyon kapsamında şüphelilere ait bir aracın, iller arası seyahat kısıtlaması nedeniyle Gaziantep’ten Ekinözü’ne gelmek için kırsal mahalle yollarını kullandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, işlemleri için Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Burada şüphelilerden 3’üne uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı. İ.A, B.D ve H.K. isimli şüphelilere ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Şahıslara ayrıca, sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri için kişi başı 3 bin 150’şer TL idari para cezası kesildi. Elbistan Adliyesi’ne çıkarılan 3 şüpheliden İ.A, savcılıkça serbest bırakılırken B.D ve H.K. isimli şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

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