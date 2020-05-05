Abartı egzozlu araçlara sıkı takip

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Kahramanmaraş'ta abartı egzozlu araçlarla gezerek halkın huzurunu bozanlara yönelik yapılan uygulamada 11 kişiye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil takip ekipleri, özellikle Onikişubat ilçesinde abartı egzozla seyreden araçları takip ederek tek tek yakaladı.

Resmi trafik ekiplerinin de katıldığı uygulamada, araçlarında abartılı egzozla gezen ve halkın huzurunu bozan 11 kişiye cezai işlem uygulandı.

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