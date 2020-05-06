Kahramanmaraş'ta "KOBİ'lere Nefes Kredisi" anlaşması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kahramanmaraş'ta "KOBİ'lere Nefes Kredisi" anlaşması

İHA

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) "Nefes Kredisi" kapsamında özel bir bankayla anlaşma yaptı.

Kahramanmaraş'ta "KOBİ'lere Nefes Kredisi" anlaşması

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) "Nefes Kredisi" kapsamında özel bir bankayla anlaşma yaptı.
KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, korona virüs salgınının iş dünyasına etkilerini azaltmak ve Oda üyelerinin finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde, daha önce de oda ve borsaların katkılarıyla 6 defa kullanıma sunulan “TOBB Nefes Kredisi” projesini tekrar hayata geçirdiklerini söyledi.
TOBB Nefes Kredisi 2020 projesinin 6,25 milyar TL’lik bir kredi hacmine ulaşmasını beklediklerini bildiren Balcıoğlu, “TOBB Nefes Kredisine Denzbank aracılık edecek. Kredi Garanti Fonu (KGF) Hazine desteğiyle kredilere kefil olacak. TOBB ve 365 odaborsanın tüm kaynaklarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan Nefes Kredisi’nde 2020 yılı tamamen ödemesiz olacak. 2021 yılı 12 ay eşit taksitli geri ödemeli toplam en fazla 20 ay vadeli olacak. Kullandırılacak kredinin brüt faiz oranı yıllık yüzde 7,5’tir. Daha fazla üyenin krediden faydalanabilmesini teminen odaborsalarca kullandırılacak kredilerin azami limiti 100 bin lira olarak belirlenmiştir" dedi.
Kredi kullandırımında maddi teminat istenmeyeceğini belirten Balcıoğlu, “Ancak, şahıs işletmelerinde üçüncü şahıs kefil bulunamaması durumunda, müşterinin talebi üzerine, maddi teminat istenebilecektir. Protokol imzalanan bankalar KGF'ye ödenecek yüzde 0,03 kefalet başvuru bedeli ve komisyonu dışında herhangi bir masraf komisyon talep etmeyecektir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polisten çocuklara kırmızı düdük
YEREL HABERLER Polisten çocuklara kırmızı düdük
4 yıldır beslediği iguana en yakın arkadaşı oldu
YEREL HABERLER 4 yıldır beslediği iguana en yakın arkadaşı oldu
Muhtardan 600 çocuğa bayramlık giysi Çocuklar muhtarlık binasında baştan aşağı giydirildi
YEREL HABERLER Muhtardan 600 çocuğa bayramlık giysi Çocuklar ...
Kaplıcalarıyla ünlü Ilıca'da koronavirüs sessizliği
YEREL HABERLER Kaplıcalarıyla ünlü Ilıca'da koronavirüs sessizliği
Ciğer: "Gergi dönüşüm en temel insani değerler arasında olmalı" Kahramanmaraş Kağıt Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Ciğer, Sıfır Atık Projesi'nin başarılı sonuçlarının görülmeye başlandığını ifade etti
YEREL HABERLER Ciğer: "Gergi dönüşüm en temel insani değerler ...
Abartı egzozlu araçlara sıkı takip
YEREL HABERLER Abartı egzozlu araçlara sıkı takip
(Görüntülü) Şehit Uzman Onbaşı Gündeş, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Şehit Uzman Onbaşı Gündeş, son ...
Şehit Uzman Onbaşı Gündeş, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Uzman Onbaşı Gündeş, son yolculuğuna uğurlandı
Kahramanmaraşlı şehit son yolculuğuna uğurlandı Şehit Piyade Uzman Onbaşı Bekir Gündeş’in cenazesinde yakınları gözyaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER Kahramanmaraşlı şehit son yolculuğuna uğurlandı Şehit ...
(Görüntülü) Şehit Piyade Uzman Onbaşı Bekir Gündeş son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Şehit Piyade Uzman Onbaşı Bekir Gündeş ...
Filografi sabrı öğretiyor
YEREL HABERLER Filografi sabrı öğretiyor
(Görüntülü) Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü (2)
Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü (2)
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü (2)
Polisten sokak satıcılarına operasyon: 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Polisten sokak satıcılarına operasyon: 2 şüpheli ...
Eve giren 1,5 metrelik boz yılanı elleriyle yakalayıp doğaya saldılar
YEREL HABERLER Eve giren 1,5 metrelik boz yılanı elleriyle yakalayıp ...
(Görüntülü) Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü
Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü / Fotoğraflar
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü / Fotoğraflar
Kahramanmaraş’a şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’a şehit ateşi düştü
Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü
Göç yolunda akıntıya karşı yüzen balıklar, şelaleyi sıçrayarak aşıyor
YEREL HABERLER Göç yolunda akıntıya karşı yüzen balıklar, şelaleyi ...
Behice teyze yardım değil Erdoğan'ın posterini istedi Kahramanmaraş’ta Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından evinde ziyaret edilen 67 yaşındaki Behice Okumuş, yardım yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posterini istedi Posteri evinin baş köşesine asan Behice teyze, Erdoğan'a sevgisini, "Onun başına bir şey gelmesin, ona geleceğine bana olsun" diyerek dile getirdi
YEREL HABERLER Behice teyze yardım değil Erdoğan'ın posterini ...
Gönüllülerden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
YEREL HABERLER Gönüllülerden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
Kaybolan koyunlarını 12 gündür arıyor Dağa kaçan iki koyun ve kuzunun bulunması için yardım istedi
YEREL HABERLER Kaybolan koyunlarını 12 gündür arıyor Dağa kaçan iki ...
Kahramanmaraş’ta kısıtlama sonrası yoğunluk Kahramanmaraş’ta trafik yoğunluğu arttı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta kısıtlama sonrası ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X