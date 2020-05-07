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İkinci el oto pazarında korona virüs sessizliği Korona virüs nedeniyle birçok sektörde olduğu gibi ikinci el oto alım-satımında da hareketlilik durma noktasına geldi Galerici Erdoğan Kar: “Vatandaş aracını sanal alemde paylaşıp keyfe keder satılık yazarak satmaya çalışıyor”

İHA

Kahramanmaraş'ta korona virüs nedeniyle oto galericiler sitesinde sessizlik hakim. Hem alıcı hem satıcı araç fiyatlarının yüksekliğinden yakınıyor.

İkinci el oto pazarında korona virüs sessizliği Korona virüs nedeniyle birçok sektörde olduğu gibi ikinci el oto alım-satımında da hareketlilik durma noktasına geldi Galerici Erdoğan Kar: “Vatandaş aracını sanal alemde paylaşıp keyfe keder satılık yazarak satmaya çalışıyor”

Kahramanmaraş'ta korona virüs nedeniyle oto galericiler sitesinde sessizlik hakim. Hem alıcı hem satıcı araç fiyatlarının yüksekliğinden yakınıyor.
Kahramanmaraş Oto Galericiler Sitesinde ikinci el oto alım satımları durma noktasına gelirken, araç fiyatlarının da iki katına yükseldiği belirtildi.
Hem alıcı hem de satıcılar, araç fiyatlarının yüksek olmasını internet sitelerinde satış ilanlarındaki fiyatlara bağlıyor.
Oto galerici Erdoğan Kar, meslek haricindeki birçok insanın araç alım satımı yaptığını ve fiyatların da yüksek olduğunu söyledi. Kar, “Oto alım satımlarda durgunluk var ve şehir giriş çıkışları kapalı olduğu için insanlar alışverişlerini yapamıyor. Ancak piyasa yüksek yani insanlar internet üzerinden alışveriş yaptıkları için fiyatlar haliyle yüksek oluyor. Alıcı ve satıcılar birebir gelip esnafı bulması gerekir ve özellikle meslekte olmayan herkes bu işi yapıyor ve bunun da fiyatların artmasına etkisi var. Keyfe keder satılık yazanlar çok fazla, noterler birliğinde yeni bir sistem oluşacak ve uygulanırsa resmi olmayan satışlar artık yapılamayacak” diye konuştu.
Fatih Küçükgörür ise, “Oto alım ve satımlarda her geçen gün düşüş yaşanıyor ancak, fiyatlar her geçen gün de artıyor. İnsanlar aldığı otomobili satmak istese aynı fiyata satmıyor. Birkaç ay sonra daha iyi olacağını umut ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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