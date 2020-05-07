25 ailenin bakkal borcunu ödediler Kahramanmaraş’ta bir sivil toplum örgütü, bakkal borçlarını ödedikleri vatandaşları tek tek arayıp bilgilendirdi

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Kahramanmaraş’ta bir sivil toplum örgütü, Ramazan ayı dolayısıyla 25 ailenin bakkal borcunu ödedi.

İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH) Kahramanmaraş Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akpınar öncülüğünde Ramazan ayı nedeniyle başlatılan kampanyada, bakkallara borcunu ödeyemeyen ihtiyaç sahibi 25 aile tespit edildi.

25 ailenin toplamda 17 bin 500 lira borcunu kapatan Mehmet Akpınar ve ekibi, borcu ödenen vatandaşları tek tek cep telefonuyla arayıp bilgi verdi.

Borçları ödenen vatandaşlar ise, cep telefonuyla görüştükleri sivil toplum kuruluşu yöneticilerine teşekkür ettiler.

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