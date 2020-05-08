Kumarhaneye çevrilen evde yakalanan 6 kişiye 22 bin 575 lira ceza

<br>Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta bir evde kumar oynarken yakalanan 6 kişiye toplam 22 bin 575 lira para cezası kesildi.<br>Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Şehit Evliya Mahallesi'ndeki bir evde kumar oynandığını tespit etti. Evi bir süre takibe alan ekipler, gece saatlerinde düzenlediği operasyonda 4'ü kumar oynayan 6 kişiyi suçüstü yakaladı. Masalarda iskambil kağıtları ile 150 lira kumar parası ele geçirildi.<br>UYUŞTURCUDAN ARANIRKEN KUMAR MASASINDA YAKALANDI<br>Polisler tarafından kimlik kontrolü yapılan kişilerden Ahmet K.'nın uyuşturucu suçundan arandığı ortaya çıktı. Şüpheliler maske takıldıktan sonra gerekli işlemler için emniyete götürüldü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymayan 6 kişiye 3 bin 150'şer liradan 18 bin 900 lira, bunlardan 4'üne ayrıca kumar oynamaktan 3 bin 675 lira olmak üzere toplam 22 bin 575 lira idari para cezası kesildi. Ev sahibi hakkında da adli işlem başlatılırken, evin de mühürleneceği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ<br>2020-05-08 10:24:11<br>
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