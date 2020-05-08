Evinden çıkmayan yaşlılar için alışveriş yaptılar 65 yaş üstü yaşlılar için genç gönüller bir oldu

Kahramanmaraş'ta gönüllü gençler, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların alışveriş ihtiyaçlarını karşıladılar.

Korona virüs salgını nedeniyle evden çıkmayan yaşlılar için marketten alışveriş yapan gençler, bir nebze de olsa 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını giderdi. Amaçlarının sadece yaşlıların ve ihtiyaç sahibi ailelerin hayır dualarını almak olduğunu söyleyen gönüllülerden Meliha Kurt, "Korona virüs sebebiyle dışarı çıkamayan yaşlılarımız için markete gidip alışveriş yaptık, kapılarına kadar teslim ettik. Bizleri kapıda karşılayıp, gördüklerinde çok mutlu olduklarını söylediler. Onlarla sohbet edip hayır dualarını aldık. Bizlere Allah'ın emaneti olan yaşlılarımızı bu süreçte yalnız bırakmayacağız. Bizler gönüllü arkadaşlarla birlikte hep onların yanında olacağız" dedi.

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