Sümbül Vadisi öksüz kaldı Sümbüllerle süslenen Kahramanmaraş’ta Çukurhisar Vadisi ziyaretçilerinden mahrum kaldı

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Kahramanmaraş’ta her yıl yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Sümbül Vadisi, korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle bu yıl öksüz kaldı.

Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Çukurhisar Mahallesi'nde binlerce dekarlık alanda çiçek açan sümbüller, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kokusuyla ziyaretçilerini mest eden sümbül çiçekleri, 3 aylık ömürlerinde bulundukları bölgeye onlarca turist çekiyor.

Korona virüs nedeniyle bu yıl Sümbül Vadisi'ne az sayıda insan geldiğini belirten bölge sakinleri, Çukurhisar Vadisi’nin salgın sonrası eski yoğunluğuna ulaşacağını söylediler.

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