CHP Milletvekili Öztunç'tan Başkan Gürbüz'e övgü Öztunç, “Elbistan Belediyesi’nden memnunum. Sağ olsun Mehmet Gürbüz Bey iyi çalışıyor" dedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

CHP Milletvekili Öztunç'tan Başkan Gürbüz'e övgü Öztunç, “Elbistan Belediyesi’nden memnunum. Sağ olsun Mehmet Gürbüz Bey iyi çalışıyor" dedi

İHA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "Elbistan Belediyesi'nden memnunum. Mehmet Gürbüz Bey iyi çalışıyor" dedi.

CHP Milletvekili Öztunç'tan Başkan Gürbüz'e övgü Öztunç, “Elbistan Belediyesi’nden memnunum. Sağ olsun Mehmet Gürbüz Bey iyi çalışıyor" dedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, “Elbistan Belediyesi'nden memnunum. Mehmet Gürbüz Bey iyi çalışıyor” dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’le Pınarbaşı mesire alanında belediye çalışmalarına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Elbistan’da vaka sayısı kalmadı denilecek seviyede
CHP Elbistan İlçe Başkanı Tayfun Barış Arslan’ın da yer aldığı ziyarette değerlendirme yapan ilk isim CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç oldu. Açıklamalarına koronavirüs salgını ile ilgili başlayan Öztunç, Elbistan’da vaka sayısının kalmadı denilecek seviyeye düştüğünün bilgisini verdi.
Öztunç, şöyle konuştu:
“Bir süredir Covid19 salgını yüzünden herkes gibi biz de normal yaşantımıza ara vermek zorunda kaldık. Meclis’te çıkması gereken yasalarla ilgili çalışmaları tamamladık. Bu nedenle Elbistan’a da gelememiştik. Birkaç gündür de Kahramanmaraş’tayız. Sağ olsun Sayın Belediye Başkanımızı ziyaret ettik. Elbistan’da durum iyi görünüyor. Vakalar çok düşmüş durumda. Kalmadı denecek kadar az vaka var Elbistan’da. Ama bu nasıl oldu? Tabii ki tedbirle oldu. Sokağa çıkma yasağı bunda etkili oldu. İzolasyon ve sosyal mesafenin korunmasının da etkisi oldu. Söylenen kurallara uymaya devam edeceğiz. Bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağı olacak muhtemelen. Bu virüs, dünyanın başında olan bir bela. Bundan kurtulmak için de yetkililerin uyarılarını dikkate alacağız ve ona göre çaba harcayacağız.”

Elbistan Belediyesi korona virüste başarılı bir mücadele verdi
Elbistan Belediyesi’nin de korona virüsle başarılı bir mücadele örneği sergilediğini anlatan Öztunç, “Elbistan Belediyesi’nden memnunum. Sağ olsun Mehmet Gürbüz Bey iyi çalışıyor. Hem bu korona olayından önce şehir anlamında kentleşme ve Pınarbaşı’nın durumu ve yollarla ilgili çalışmalar var. Bir kısmı yapıldı bir kısmı da yapılamadı. Bütçedir ve başka sıkıntılar nedeniyle bu hizmetlerde gecikmeler oldu ama Sayın Mehmet Bey iyi niyetle çalışmaya devam ediyor. Koronavirüs salgını ile birlikte de ciddi bir çalışma yaptı. Bildiğim kadarıyla 10 bine yakın yardım kolisi dağıtıldı. İyi götürüyorlar. Ben Elbistanlı bir milletvekili olarak Elbistan Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Böyle çalışmaya devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. Devam edeceğine de inanıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz ilçe başkanlığımız elinden geleni yaptı. Bir takım yardım paketlerini bizler de kendi imkanlarımızla topladık ve dağıttık. Önümüzdeki günlerde de bu dağıtıma devam edeceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın talepleri ile ilgili görüştüğümüzde sağ olsun Mehmet Başkan gereken desteği veriyor. Sonuçta kendimize bir şey istemiyoruz; garibana istiyoruz” dedi.

İyi niyetli ve bu işi bilen bir belediye başkanı var
Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ü başarılı bulduğunun altını çizen CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, “Elbistan Belediye Meclisi’ndeki Millet İttifakı adına da söyleyebilirim CHP’li üye arkadaşlarımız belediye başkanımıza iyi niyetle destek oluyorlar. Destek olmaya da devam edeceklerdir. Çünkü burası hepimizin memleketi. Amacımız üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. İyi niyetli ve bu işi bilen bir belediye başkanı var. Çalışıyor, emek veriyor. Tabii ki biz de kendisine destek olacağız. Siyasi bir kıskançlık olmaz. Memlekete hizmet amacındayız. Siyaset, seçim meydanında kalır. Kaldı da. Seçildiği günün ertesi gününden itibaren Mehmet Gürbüz kardeşimle el ele vermeye başladık. Bu süreci de böyle devam ettireceğiz. İnşallah daha güzel olacak ama Büyükşehir Belediyesi’nin Elbistan’a biraz daha fazla eğilmesi gerekiyor. İşin özü, ben Elbistan Belediye Başkanını başarılı buluyorum. Elbistan halkı adına Sayın Başkana teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, “Sayın vekilimize ziyaretinden dolayı çok teşekkür ederim. Elbistan’a yapılacak önemli projelerimiz hakkında bilgiler verdik. Kendisine çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sümbül Vadisi öksüz kaldı Sümbüllerle süslenen Kahramanmaraş’ta Çukurhisar Vadisi ziyaretçilerinden mahrum kaldı
YEREL HABERLER Sümbül Vadisi öksüz kaldı Sümbüllerle süslenen ...
Kahramanmaraş'ta bir mahalle karantinaya alındı Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde iki ailede görülen korona virüs nedeniyle Hüyüklü mahallesi karantinaya alındı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta bir mahalle karantinaya ...
Evinden çıkmayan yaşlılar için alışveriş yaptılar 65 yaş üstü yaşlılar için genç gönüller bir oldu
YEREL HABERLER Evinden çıkmayan yaşlılar için alışveriş yaptılar 65 ...
Suçüstü yakalanan 4 uyuşturucu zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Suçüstü yakalanan 4 uyuşturucu zanlısı tutuklandı
Arzuhalcinin bilgisayarını çalan iki kişi yakalandı
YEREL HABERLER Arzuhalcinin bilgisayarını çalan iki kişi yakalandı
Kahramanmaraş’ta cinayet
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta cinayet
Kumarhaneye çevrilen evde yakalanan 6 kişiye 22 bin 575 lira ceza
YEREL HABERLER Kumarhaneye çevrilen evde yakalanan 6 kişiye 22 bin ...
Koronavirüsten eşini kaybeden 3 çocuk annesi plazma tedavisiyle hayata tutundu
YEREL HABERLER Koronavirüsten eşini kaybeden 3 çocuk annesi plazma ...
Şefkat Elçisi gençlerden "çok güzel hareketler" Hayırsever gençler, hayırseverlerin desteğiyle hazırladıkları 35 gıda paketini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı
YEREL HABERLER Şefkat Elçisi gençlerden "çok güzel ...
Kahramanmaraş’ta kumarbazlara gece baskını Evi kumarhaneye dönüştürmüşler Kumarbazlara rekor ceza tam 22 bin 575 TL
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta kumarbazlara gece baskını Evi ...
Trafik Haftası'nda bu kez polisler, çocuklara gitti
YEREL HABERLER Trafik Haftası'nda bu kez polisler, çocuklara gitti
25 ailenin bakkal borcunu ödediler Kahramanmaraş’ta bir sivil toplum örgütü, bakkal borçlarını ödedikleri vatandaşları tek tek arayıp bilgilendirdi
YEREL HABERLER 25 ailenin bakkal borcunu ödediler Kahramanmaraş’ta ...
Polisten Ravza ve Kaan kardeşlere sürpriz
YEREL HABERLER Polisten Ravza ve Kaan kardeşlere sürpriz
Marul ve salatalık çiftçinin yüzünü güldürdü Üretici Mehmet Karadere, "Çobanlık yapıyordum. Şu an seracılığa başladım. Bu işte kendi ekmeğimizi bulduk" diyerek memnuniyetini dile getirdi
YEREL HABERLER Marul ve salatalık çiftçinin yüzünü güldürdü Üretici ...
Kocasını kaybeden kadın koronayı yendi Kahramanmaraş’ta eşini koronadan kaybeden kadın 23 gün sonra taburcu oldu Hastane görevlileri tarafından alkışlarla uğurlanan Hatice Serdar, el sallayarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti
YEREL HABERLER Kocasını kaybeden kadın koronayı ...
İkinci el oto pazarında korona virüs sessizliği Korona virüs nedeniyle birçok sektörde olduğu gibi ikinci el oto alım-satımında da hareketlilik durma noktasına geldi Galerici Erdoğan Kar: “Vatandaş aracını sanal alemde paylaşıp keyfe keder satılık yazarak satmaya çalışıyor”
YEREL HABERLER İkinci el oto pazarında korona virüs ...
Kahramanmaraş'ın kartpostallık manzaraları Doğan Yenigül, Kahramanmaraş'ta gezip gördüğü yerleri fotoğraflayıp kentin tanıtımına katkı sağlıyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ın kartpostallık manzaraları Doğan ...
Yolcu otobüsüyle çarpışan otomobil sulama kanalına devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Yolcu otobüsüyle çarpışan otomobil sulama kanalına ...
Yasağı çiğnediler cezayı yediler
YEREL HABERLER Yasağı çiğnediler cezayı yediler
Kahramanmaraş’ta korkutan yangın
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta korkutan yangın
Kahramanmaraş'ta "KOBİ'lere Nefes Kredisi" anlaşması
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta "KOBİ'lere Nefes Kredisi" anlaşması
Polisten çocuklara kırmızı düdük
YEREL HABERLER Polisten çocuklara kırmızı düdük
4 yıldır beslediği iguana en yakın arkadaşı oldu
YEREL HABERLER 4 yıldır beslediği iguana en yakın arkadaşı oldu
Muhtardan 600 çocuğa bayramlık giysi Çocuklar muhtarlık binasında baştan aşağı giydirildi
YEREL HABERLER Muhtardan 600 çocuğa bayramlık giysi Çocuklar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X