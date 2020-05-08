Belediye başkanından sıradışı dezenfekte Kahramanmaraş’ta yük trenlerini durdurup dezenfekte ettiler

Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesinde belediye ekipleri, sınırları içerisinden geçen yük trenlerini istasyonda durdurup dezenfekte ediyor.

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ve ekibi, korona virüs (Covid19) salgını nedenle ilçe genelinde yaptığı dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Narlı Tren İstasyonu güzergahını kullanan yük trenlerini güvenlik önlemleri kapsamında durdurularak dezenfekte ediliyor.

Yapılan uygulamadan memnun olduklarını belirten Makinist Mehmet Kaynar, “Şu anda Malatya’dan Adana istikametine gidiyoruz. 53 bin 515 sefer sayılı yük trenimiz. Hamlemiz 670 ton 76 bin. Korona tedbirlerine uyuyoruz. Çıkmadan önce lokomotifin dezenfeksiyon işlemlerini yaptıktan sonra hareket ediyoruz” dedi.

Halk sağlığı için gece gündüz ekiplerin çalıştığını kaydeden Başkan İbrahim Yılmazcan ise “Hıfzıssıhha kurulunun aldığı talimatlar doğrultusunda ilçemizde hemen tedbirleri alarak çalışmalara başladık. Narlı bölgemizde de özellikle Fevzi Paşa Gar’ına bağlı Narlı Garımızda hafta bir, bu dördüncü turumuz bitti, beşinci tura başlıyoruz. Dezenfekte çalışmalarını yapıyoruz. Bu güzergahımız çok faal, çok hareketli. Garımızda 60’a yakın personelimiz var. Sürekli burayı dezenfekte ediyoruz, netice aldık çok şükür” diye konuştu.

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