Kahramanmaraş'ta 112 sağlık ekibi kaza yaptı: 3 yaralı Afşin ilçesinde görev yapan 112 sağlık ekipleri, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk işleminin ardından dönüş yolunda Göksun ilçesi yakınlarında kaza yaptı

Bir ay boyunca her gün yulaf yerseniz...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde görev yapan 112 sağlık ekiplerinin Göksun ilçesi yakınlarında geçirdiği kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde görev yapan 112 sağlık ekipleri Afşin Devlet Hastanesinden bir hastayı Kahramanmaraş Necip Fazıl şehir hastanesine sevkini gerçekleştirdi. İlçeye dönüş sırasında Göksun ilçesi yakınlarında ambulans sürücüsü H. T. Direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şarampole yuvarlanan ambulansta bulunan soför H. T. sağlıkçılar M. Y. ve Y. K. yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan meslektaşlarının çabasıyla Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.