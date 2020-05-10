Yaşlıların sokak keyfi Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, 4 saatlik izinle sokaklara çıkıp yürümenin keyfini çıkardı

Kahramanmaraş’ta 65 yaş ve üzeri vatandaşların 4 saatlik sokağa çıkma izninin başlamasıyla yaşlılar kendilerini sokaklara attı.

Korona virüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağı bugün esnetildi. Yaşlılar uzun bir aradan sonra sokaklara çıktı. 65 yaş üstü vatandaşlar, bugün saat 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

Kahramanmaraş’ta da yaşlılar saatler 11.00’e geldiğinde evlerinden sokaklara çıkmanın keyfini yaşadı.

Onikişubat ilçesinde sokağa çıkan 65 yaş ve üstündekiler genellikle yürüyüş yaptı.

Sokağa çıkıp yürümekten mutlu olduğunu söyleyen 67 yaşındaki Ali Güzel, “Ben uzun süredir evde yatıyordum. Allah’ın verdiğine şükürler olsun. Cumhurbaşkanımızdan da Allah razı olsun bizi düşündüğü için ben çok rahatladım ve şu güzel havada yürümek güzel geldi” diye konuştu.

Durdu Mehmet Palabıçak isimli başka bir yaşlı ise, "Ben Mart ayının 10’unda eve girmiştim o gün bu gündür dışarı çıkamıyordum. İlk defa dışarı çıktım ve korkarak gidiyorum. Biraz rahatsızlığım da var" dedi.

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