Küçük Elif'in en büyük hayali Erdoğan'ı görmek

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün Dünya Yetimler Günü kapsamında ziyaret ettiği 10 yaşındaki Elif Su, en büyük hayalinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı görmek olduğunu dile getirdi.

Elbistan Belediyesi, her yıl Ramazan ayının 15’inci gününde kutlanan Dünya Yetimler Günü çerçevesinde korona virüs (Covid19) tedbirleri de göz önünde bulundurularak ‘Yetimlerle gönül sofrasında buluşuyoruz’ sloganıyla bir dizi çalışmaya imza attı.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan Belediyesi’nin yardımlaşma ve dayanışma platformu olan "Can Kulağı" projesi kapsamında ilçedeki yetim çocukların gönüllerine dokundu. Korona virüs tedbirleri doğrultusunda evlerinde kalan yetim çocukları ziyaret eden Başkan Gürbüz, onlara çeşitli hediyeler vererek yüzlerini güldürdü.

Başkan Gürbüz, yetimler günü ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, ‘Yetimler bizim geleceğimiz, insanlığın geleceğidir’ diye konuştu.

Gerçekleştirdiği ziyaretlerin, kendisi için ne kadar büyük anlam ifade ettiğini ‘Biz inanıyoruz ki yetim gülerse bütün dünya güler’ sözü ile dile getiren Başkan Gürbüz, “Dünya Yetimler Günü dolayısı ile yetim ailelerimizin gönüllerine konuk olduk. Bugüne kadar gönüllülerimizle zorlukları paylaştık. Paylaşırken sofralarımıza sevgiyi katık ettik. Yetim çocukları kendi çocuklarımıza kardeş ettik ve iftar sofralarımızı paylaştık. Elbistan, mutluluğun yeryüzünde şehir olmuş halidir. Biz, yetim çocuklarımızın mutluluğu için ne gerekiyorsa onu yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Yetim çocuklar ve anneleri de kendilerini yalnız bırakmayan Başkan Gürbüz ve Can Kulağı projesindeki gönüllülere videolarla teşekkür etti.

Çocuklardan biri, ‘Ne zaman isterseniz gelin. Kapımız hepinize açık’ derken bir yetim annesi de, “Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ediyorum. Bizleri unutmadı. Her zaman duacıyız” şeklinde konuştu.

Babasını 3 yıl önce kaybeden 10 yaşındaki Elif Su ise en büyük hayalinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı görmek olduğunu söyledi.

Küçük Elif Su ise, “Bize hediyeler gönderen Mahir Ünal amcamıza çok teşekkür ediyorum. Mahir amcamızdan bir isteğimiz daha var. Bize bilgisayar hediye ederse çok mutlu olurum. Ayrıca ben Tayyip Dedemi çok seviyorum. En büyük hayalim Recep Tayyip Erdoğan’ı görmek. Elbistan’dan selamlar, hayırlı ramazanlar” ifadelerini kullandı.

