Kahramanmaraş'ta yasakta aranan 18 kişiyi yakalandı

<br>Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ polisi, kentte uygulanan sokağa çıkma yasağında aranan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Aralarında cezaevi firarisinin de olduğu çeşitli suçlardan aranan 18 kişi evlerinde otururken yakalanıp gözaltına alındı.<br>Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, sokağa çıkma yasağı nedeniyle insanların evlerinde kalmalarından dolayı aranan kişilere yönelik bir çalışma başlattı. Çalışma sonunda polis, il genelinde 72 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.<br>Operasyonda cezaevi firarisi ve kasten öldürme suçundan 12 yıl hapis cezası ile aranan İbrahim K. ile birlikte çeşitli suçlardan 2 yıl ile 8 yıl arasında hapis cezası ile aranan 17 kişi olmak üzere toplam 18 kişi yakalandı. Evlerinde otururken polisleri birden karşılarında görünce şoke olan 18 kişi gözaltına alınarak emniyete götürülürken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ<br>2020-05-10 16:52:34<br>

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