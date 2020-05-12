Kahramanmaraş'da giriş çıkış kısıtlaması sona erdi, polis noktalarında araç yoğunluğu oluştu Kahramanmaraş-Kayseri karayolu polis uygulama noktasında araç yoğunluğu yaşandı

Korona virüs tedbirleri kapsamında 9 ilde giriş çıkış kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte, Kahramanmaraş şehir giriş ve çıkışlarında araç yoğunluk yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre 9 il içinde bulunan Kahramanmaraş’ta da giriş çıkışlar serbest oldu.

KahramanmaraşKayseri karayolu girişinde bulunan polis uygulama noktasında araç yoğunluğu yaşanırken, saatler 00.00 itibariyle kente giriş yapmak isteyen araçlar uygulama noktasında uzun kuyruklar oluşturdu. Sürücülerin birçoğunun şehir dışından geldiği öğrenildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde giriş çıkış kısıtlaması kalkan il sayısı ise 15’e yükseldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.