Kahramanmaraş'a giriş-çıkış yasağı kalktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile Kahramanmaraş'ta uygulanan seyahat kısıtlaması sonlandırıldı.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca 3 Nisan'da giriş-çıkışa kapatılan Kahramanmaraş'ta gelen tüm araçlar kontrol noktalarında durdurularak belge kontrolü yapılıyordu. Yasağın bu gece yarısı kalmasıyla birlikte şehre giriş-çıkışlar serbest olurken, polisler gelen araçlardaki sürücü ve yolcuların ateşlerini ölçtü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ<br>2020-05-12 01:36:21<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.