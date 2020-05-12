Kahramanmaraş'a giriş-çıkış yasağı kalktı

<br>Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile Kahramanmaraş'ta uygulanan seyahat kısıtlaması sonlandırıldı.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca 3 Nisan'da giriş-çıkışa kapatılan Kahramanmaraş'ta gelen tüm araçlar kontrol noktalarında durdurularak belge kontrolü yapılıyordu. Yasağın bu gece yarısı kalmasıyla birlikte şehre giriş-çıkışlar serbest olurken, polisler gelen araçlardaki sürücü ve yolcuların ateşlerini ölçtü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ<br>2020-05-12 01:36:21<br>
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