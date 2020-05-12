Tanış: "Evde kalma süreleri elektrik tüketimini artırdı"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tanış: "Evde kalma süreleri elektrik tüketimini artırdı"

İHA

Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. Genel Müdürü Medine Tanış, Türkiye'de korona virüs tedbirleri kapsamında ara verilen okullara, evden çalışma sistemine geçen sektörler ve bireysel kısıtlamalar nedeniyle evden çıkmayan vatandaşlar da eklenince hane içi elektrik tüketiminde gözle görülen artış meydana geldiğini söyledi.

Tanış: "Evde kalma süreleri elektrik tüketimini artırdı"

Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. Genel Müdürü Medine Tanış, Türkiye’de korona virüs tedbirleri kapsamında ara verilen okullara, evden çalışma sistemine geçen sektörler ve bireysel kısıtlamalar nedeniyle evden çıkmayan vatandaşlar da eklenince hane içi elektrik tüketiminde gözle görülen artış meydana geldiğini söyledi.
Tanış, yaptığı açıklamada, korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler gereği evde kalma süresi uzayınca, enerji tüketim verileri ile alışkanlıkların da değiştiğini ifade ederek, “Elektrik tüketiminde en yüksek talep genellikle akşam saatlerinden sonra görülüyordu. Yani vatandaş işlerinden çıkıp evlerine gittiklerinde hane içi elektrik tüketimi artıyordu. Korona virüsle mücadele çerçevesinde okulların kapanması ve online devam eden dersler, evde çalışma sistemine geçen sektörler ve bireysel kısıtlamalar da eklenince elektrik tüketiminin gündüz daha çok arttığını görebiliyoruz” dedi.
Korona virüsle Türk sağlık sisteminin yaptığı mücadeleyi takdirle izlediklerini ve bu salgından en kısa sürede kurtulmayı temenni ettiklerini belirten Tanış, hayatı durdurma noktasına getiren korona virüsün evde kalma süreleri ile birlikte enerji tüketimini de paralel şekilde artırdığını ifade etti. Tanış; “Öğrencilerimiz evlerinde online derslerine devam ediyor. Kısıtlamalar nedeniyle restoranların kapanması evde yemek pişirme süresini artırıyor. Birçok vatandaşımız kendi ekmeğini evinde yapıyor. Bazı özel ve kamu kurumları esnek çalışma ve evde çalışma sistemine geçti. Bu tür tedbirlerle gelen evde kalma süreleri uzayınca, enerji tüketimi de beraberinde artıyor. Rutin durumlara bakıldığı zaman hane içi elektrik talebi akşam saatlerinden sonra yüksek oluyordu. Korona virüsle birlikte evde kalma süresi artınca bu tüketim alışkanlığı değişti ve artık gündüz daha çok talep geliyor” dedi.
Kurum olarak korona virüs salgınına karşı ülke çapında alınan tedbirlere ilk günden itibaren titizlikle uyduklarını hatırlatan Tanış, şöyle konuştu;
“Tüketicilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığı her zaman önceliğimiz olmuştur. Bunu planlarımızın başına alarak uygulamalarımıza ve bütün işlemlerimize adapte ettik. Bu süreçte halkımıza da hep evde kalmalarının herkesin sağlığı için daha güvenli ve zorunlu olduğunu belirttik. Onları buraya kadar getirmemek için bütün online kanallarımızı kullanmalarını sağladık. Bütün bunları güçlü iletişimimiz sayesinde sosyal medya üzerinden 7 gün 24 saat verdiğimiz hizmetle gerçekleştirdik. Zaten 7 gün 24 saat hizmet veren 444 46 02 numaralı çağrı merkezimiz bu süreçte de hiçbir tüketicimizi mağdur etmemek için fazlasıyla gayret sarf etti. Bütün bu önlemler çerçevesinde evde kalma süreleri artan hane halkının elektrik tüketimini ve genel olarak enerji tüketimini kontrol altına alabilmeleri için bu süreçte tasarruf önlemlerini sosyal medya hesaplarımız üzerinden tüketicilerimizle paylaştık ve paylaşmaya devam ediyoruz. Zaten biz her zaman tüketicilerimize tasarrufun önemini ve nasıl yapılabileceğini anlatmaya çalışıyoruz. Enerji tasarrufunun hiç olmadığı kadar gerekli hale geldiği bu süreçte elektrikli eşyaların doğru ve verimli kullanımı elektrik faturalarında tasarrufu sağlayacaktır, kullanımı minimize edeceği için de aynı zamanda milli servetimizi koruyacaktır. Pandemi sürecinden önce planladığımız yine çocuklarımıza ve tasarruf konusuna hitap edecek bir dizi sosyal sorumluluk projelerimiz vardı. Bunları online mesajlar olarak yine halkımızla paylaşmaya çalışıyoruz. Bu günler geçecek, inanıyoruz. Bu süreci hep birlikte, kurallara uyarak en iyi şekilde atlatacağız. Bu günler geçtikten sonra da bunu çocuklarımızla birlikte kutlayacağız. Tüketicilerimizden istediğimiz şey sabır ve duyarlılık. Bu zor günlerde daha sabırlı, daha sakin ve daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Biz onlar için varız, onlar için çalışmaya devam ediyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş'ta giriş ve çıkış yoğunluğu Korona virüs tedbirleri kapsamında giriş çıkış kısıtlaması kaldırılan Kahramanmaraş’ta oluşan araç yoğunluğu sabah saatlerinde de devam etti
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta giriş ve çıkış yoğunluğu Korona ...
Kahramanmaraş'a giriş-çıkış yasağı kalktı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'a giriş-çıkış yasağı kalktı
Kahramanmaraş'da giriş çıkış kısıtlaması sona erdi, polis noktalarında araç yoğunluğu oluştu Kahramanmaraş-Kayseri karayolu polis uygulama noktasında araç yoğunluğu yaşandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'da giriş çıkış kısıtlaması sona erdi, ...
Kamyonet devrilip otobüse çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet devrilip otobüse çarptı: 1 yaralı
Hafif ticari araç ile otobüs çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç ile otobüs çarpıştı: 1 yaralı
Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1'i ağır 2 yaralı Dikkatsiz sürücü beş araca birden çarptı Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesi Kale mahallesinde 46 U 1409 plakalı aracı kullanan S.G. (24) direksiyon hakimiyetini kaybederek seyir halindeki bir araçla birlikte park halindeki 4 araca çarptı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1'i ağır 2 ...
Kahramanmaraş'ta 5 uyuşturucu satıcısı tutuklandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 5 uyuşturucu satıcısı tutuklandı
Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 5 tutuklama
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 5 tutuklama
Kahramanmaraş'ta yasağa uymayan 5 gence 1960 lira ceza
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta yasağa uymayan 5 gence 1960 lira ...
Kahramanmaraş'ta gökyüzünde ışık saçan cisim görüldü
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta gökyüzünde ışık saçan cisim görüldü
Aracın çarptığı kırmızı listedeki oklu kirpi telef oldu
YEREL HABERLER Aracın çarptığı kırmızı listedeki oklu kirpi telef ...
Kuaför ve berber dükkanları dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Kuaför ve berber dükkanları dezenfekte edildi
Kahramanmaraş'ta berberler randevuyla müşteri almaya başladı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta berberler randevuyla müşteri almaya ...
Kızılay’dan annelere sürpriz hediyeler
YEREL HABERLER Kızılay’dan annelere sürpriz hediyeler
102 yaşındaki Döndü nineye Anneler Günü ziyareti
YEREL HABERLER 102 yaşındaki Döndü nineye Anneler Günü ziyareti
Kahramanmaraş'ta yasakta aranan 18 kişiyi yakalandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta yasakta aranan 18 kişiyi yakalandı
Torunları için kurdukları salıncakta sallanıyorlar
YEREL HABERLER Torunları için kurdukları salıncakta sallanıyorlar
102 yaşındaki Döndü nineye Anneler Günü sürprizi
YEREL HABERLER 102 yaşındaki Döndü nineye Anneler Günü sürprizi
Kahramanmaraş'ta 65 yaş ve üzeri vatandaşlar yürüyüşe çıktı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 65 yaş ve üzeri vatandaşlar yürüyüşe ...
Yaşlı kardeşler salıncakta çocuklar gibi eğlendi Kahramanmaraş’ta 50 gün sonra sokağa çıkan 65 yaş üstü iki kardeş, salıncakta sallanıp yürüyüş yaptı
YEREL HABERLER Yaşlı kardeşler salıncakta çocuklar gibi ...
Küçük Elif'in en büyük hayali Erdoğan'ı görmek
YEREL HABERLER Küçük Elif'in en büyük hayali Erdoğan'ı görmek
Yaşlıların sokak keyfi Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, 4 saatlik izinle sokaklara çıkıp yürümenin keyfini çıkardı
YEREL HABERLER Yaşlıların sokak keyfi Korona virüs tedbirleri ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X