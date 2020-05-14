Kahramanmaraş’ta 400 sağlık çalışanı için 400 fidan

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kahramanmaraş’ta 400 sağlık çalışanı için 400 fidan

İHA

Kahramanmaraş'ta yurtlarda kalan 400 sağlık personeli için oluşturulan hatıra ormanında, 400 adet fidan toprakla buluşturuldu.

Kahramanmaraş’ta 400 sağlık çalışanı için 400 fidan

Kahramanmaraş’ta yurtlarda kalan 400 sağlık personeli için oluşturulan hatıra ormanında, 400 adet fidan toprakla buluşturuldu.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen fidan dikim etkinliği Avşar Mahallesindeki Kredi Yurtlar Kurumu bahçesinde düzenlendi. Korona virüs kapsamında çeşitli hastanelerde görev yapan 400 sağlık personelinin kaldığı yurt bahçesindeki alanda 400 adet fidan toprakla buluşturuldu.
Sağlık çalışanlarına moral olsun diye orman oluşturmak istediklerini söyleyen Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, “Sağlık çalışanlarımız bilindiği gibi yurtlarda kalıyorlar ve büyük bir mücadele içindeler. Biz de sağlık çalışanları ve aileleri için moral olsun diye onlarla birlikte orman kurmak istedik. Kredi yurtlar kurumunda kalan 400 sağlık çalışanı için akça ve çınardan oluşan 400 fidanımızı toprakla buluşturuyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mantar toplamak için gittiği dağda cansız bedeni bulundu 20 kişilik ekip, dik ve kayalık arazide yaşlı adamı bulmak için arama çalışması başlattı Yaşlı adamın cansız bedeni, zirveye yakın bir noktada kayalıkların arasında oğlu ve kardeşi tarafından bulundu
YEREL HABERLER Mantar toplamak için gittiği dağda cansız bedeni ...
Mehmet'in duyması 5 bin liraya bağlı 13 yaşındaki Mehmet Yıldız, arızalı işitme cihazını tamir ettirip yeniden duymak için yardım bekliyor Anne: "Herkes çocuğunu kucağına alırken ben her zaman ağlayarak uyuyorum"
YEREL HABERLER Mehmet'in duyması 5 bin liraya bağlı 13 yaşındaki ...
Nişan sonrası karantinaya alınan mahallede, 30 koronavirüs çıktı
YEREL HABERLER Nişan sonrası karantinaya alınan mahallede, 30 ...
Mantar toplamaya çıktığı evine geri dönmeyen yaşlı adamı arama çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER Mantar toplamaya çıktığı evine geri dönmeyen yaşlı ...
Kahramanmaraş'ta devlet destekli üretilen çilekte hasat başladı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta devlet destekli üretilen çilekte ...
Erdoğan'ın telefonla görüştüğü Mukadder Öksüz: "Bugün sabaha kadar uyuyamadım" Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak için mektup yazıp yüzüğünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderen Kahramanmaraşlı Mukadder Öksüz, kendisiyle telefonla görüştükten sonra yaşadığı heyecanı hala üzerinden atamadığını söyledi Öksüz: "Bir yüzük için kendi vatandaşını arayan, onun yüreğine dokunan bir Cumhurbaşkanımız var. Böyle güzel bir insan var. Biz her zaman onun, vatanımızın arkasındayız"
YEREL HABERLER Erdoğan'ın telefonla görüştüğü Mukadder Öksüz: "Bugün ...
Cumhurbaşkanı'nın teşekkür ettiği kadın, dayanışma kampanyasına yüzüğünü göndermiş (2)
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı'nın teşekkür ettiği kadın, dayanışma ...
Cumhurbaşkanı'nın teşekkür ettiği kadın, dayanışma kampanyasına yüzüğünü göndermiş/Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı'nın teşekkür ettiği kadın, dayanışma ...
Dünyanın en hızlı büyüyen ağacı Kahramanmaraş’ta Mustafa Serin adlı vatandaş, evinin bahçesinde anavatanı Çin olan ve hızlı büyümesiyle bilinen ‘kral ağacı’ yetiştiriyor
YEREL HABERLER Dünyanın en hızlı büyüyen ağacı Kahramanmaraş’ta ...
Cumhurbaşkanı'nın teşekkür ettiği kadın, dayanışma kampanyasına yüzüğünü göndermiş
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı'nın teşekkür ettiği kadın, dayanışma ...
Kahramanmaraş’ta çocuklar parklara koştu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta çocuklar parklara koştu
Kurbanlık danayı kesip 150 aileye dağıttı Kahramanmaraşlı kasap, kurban için alıp beslediği büyükbaş hayvanı kesip etini kapı kapı dolaşıp ihtiyaç sahibi 150 aileye dağıttı
YEREL HABERLER Kurbanlık danayı kesip 150 aileye ...
Düğünler iptal olunca altın üretimi de durdu
YEREL HABERLER Düğünler iptal olunca altın üretimi de durdu
Düğünler iptal olunca altın üretimi de durdu
YEREL HABERLER Düğünler iptal olunca altın üretimi de durdu
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu
Elbistan’ın ‘ağlayan gelinleri’ ‘Ağlayan gelin’ olarak bilinen ters laleler, dağlık kesimlerde çiçek açarak görsel şölen sunuyor Devlet koruması altındaki bölgede ters laleleri koparanlara 61 bin TL ceza kesiliyor
YEREL HABERLER Elbistan’ın ‘ağlayan gelinleri’ ‘Ağlayan gelin’ ...
Tanış: "Evde kalma süreleri elektrik tüketimini artırdı"
YEREL HABERLER Tanış: "Evde kalma süreleri elektrik tüketimini ...
Kahramanmaraş'ta giriş ve çıkış yoğunluğu Korona virüs tedbirleri kapsamında giriş çıkış kısıtlaması kaldırılan Kahramanmaraş’ta oluşan araç yoğunluğu sabah saatlerinde de devam etti
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta giriş ve çıkış yoğunluğu Korona ...
Kahramanmaraş'a giriş-çıkış yasağı kalktı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'a giriş-çıkış yasağı kalktı
Kahramanmaraş'da giriş çıkış kısıtlaması sona erdi, polis noktalarında araç yoğunluğu oluştu Kahramanmaraş-Kayseri karayolu polis uygulama noktasında araç yoğunluğu yaşandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'da giriş çıkış kısıtlaması sona erdi, ...
Kamyonet devrilip otobüse çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet devrilip otobüse çarptı: 1 yaralı
Hafif ticari araç ile otobüs çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç ile otobüs çarpıştı: 1 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X