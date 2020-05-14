Nişan sonrası karantinaya alınan mahallede, 81 koronavirüs çıktı (2)

Virüsü yendiğim söylendi ama ciğerlerimde ağrı var! Ne yapmalıyım?

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<br>51 KİŞİ DE DAHA KORONAVİRÜS ÇIKTI<br>Kahramanmaraş'ta, nişan sonrası 30 kişide koronavirüs tespit edilen Afşin ilçesinin Hüyüklü Mahallesi'nde vaka sayısı artıyor. Filyasyon ekiplerinin yaptıkları tarama çalışmaları sonucu vaka sayısı bugün itibarıyla 81'e çıktı. Nişana katılanların yaşadığı ilçe merkezindeki Afşinbey Mahallesi'nde bulunan 8 ev de Afşin Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantinaya alındı.<br>Öte yandan filyasyon ekiplerinin Hüyüklü Mahallesi ve ilçe merkezinde karantinaya alınan evlerde tarama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş / Afşin Ömer KOÇ-Sıtkı GÖNEN<br>2020-05-14 15:21:28<br>

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