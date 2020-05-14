Alacak kavgası kanlı bitti: 1 ölü

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<br>Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMNMARAŞ'ta Muhammet Tosun(27), alacak meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada Hüseyin Kurt (32), tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürüldü.<br>Olay, akşam saatlerinde Üngüt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kafe işletmecisi Hüseyin Kurt ile kartonpiyer ustası Muhammet Tosun arasında alacak nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kurt, bıçakla Tosun'u göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Muhammet Tosun, çevredeki vatandaşlar tarafından götürüldüğü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.<br>Hüseyin Kurt ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ<br>2020-05-14 21:49:17<br>

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