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Nurhak'ta, hiç koronavirüs vakasına rastlanmadı

DHA

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, mart ayında binin üzerinde gurbetçinin gelmesiyle koronavirüs vakalarının görülmesinden endişe edilen 12 bin 400 nüfuslu Nurhak ilçesinde bugüne kadar hiç vaka tespit edilmedi. Nurhak Kaymakamı Cihat Koç, ilçe halkının tüm kurallara uyduğunu ve ilçeye gelenlerin 14 gün karantinaya alınmasının bunda en önemli etken olduğunu söyledi. Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'ın kesiştiği noktada yer alan Nurhak'a ülkede koronavirüs vakalarının görülmeye başladığı ilk günlerde 12 bin 400 nüfuslu ilçeye 1200 kişi yurt dışından giriş yaptı. Bu nedenle...

Nurhak'ta, hiç koronavirüs vakasına rastlanmadı

<br>Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, mart ayında binin üzerinde gurbetçinin gelmesiyle koronavirüs vakalarının görülmesinden endişe edilen 12 bin 400 nüfuslu Nurhak ilçesinde bugüne kadar hiç vaka tespit edilmedi. Nurhak Kaymakamı Cihat Koç, ilçe halkının tüm kurallara uyduğunu ve ilçeye gelenlerin 14 gün karantinaya alınmasının bunda en önemli etken olduğunu söyledi.<br>Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'ın kesiştiği noktada yer alan Nurhak'a ülkede koronavirüs vakalarının görülmeye başladığı ilk günlerde 12 bin 400 nüfuslu ilçeye 1200 kişi yurt dışından giriş yaptı. Bu nedenle herkesin "Kahramanmaraş'ta koronavirüs görülürse ilk burada görülür" dediği ilçede bugüne kadar koronavirüs tespit edilmedi. Nurhak hem Kahramanmaraş'ın koronavirüs tespit edilemeyen tek ilçesi hem de pozitif vakası olmayan Türkiye'nin az sayıdaki yerleşim yerlerinden biri.<br>BELEDİYE TÜM İŞ YERLERİNİ DEZENFEKTE ETTİ<br>İlçede 6 ayrı ekipten oluşan 80 kişilik vefa grubu, bugüne kadar 4 bin kişiye hizmet verdi. Vatandaşların tamamına yakını koronavirüs tedbirlerine uyup, acil bir işi olmadıkça komşu ilçelere gitmezken, bugüne kadar kurallara uymadığı için sadece 33 kişiye idari para cezası kesildi. Dışarıdan gelen herkese 14 günlük karantinada kalacaklarına dair taahhütname imzalatılıp ilgili birimlerce sık sık kontrol edildiği ilçedeki açık tüm iş yerleri de Nurhak Belediyesi tarafından dezenfekte edildi.<br>'TÜM TALİ YOLLAR KAPATILDI'<br>Nurhak Kaymakamı Cihat Koç, ilçede pozitif vaka sayısının bulunmamasının en büyük nedeninin, en başından beri başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm bakanlıkların aldığı tedbirlere vatandaşla birlikte riayet etmek olduğunu söyledi. Koç, alınan tedbirleri şöyle sıraladı:<br>"Koronavirüs vakalarının ülkemizde görülmeye başladığı ilk günlerden itibaren ilçemizde birtakım tedbirler aldık. Bu tedbirlerin en başında ilçemizi olabildiğince izole hale getirmek vardı. Bunun için de öncelikle ilçemizin giriş ve çıkışlarındaki tali yolları araçla geçişe kapatıp ana yol güzergahımızda 24 saat esasına göre iki ayrı yerde trafik uygulama noktaları oluşturduk. Bu noktalarda vatandaşlarımızın hem ateşlerini hem de nereden gelip nereye gittiklerini, seyahat izin belgeleri olup olmadıklarını her araçta ayrı ayrı kontrol ettik. Bununla birlikte eğer bu araçlar ilçemizden transit geçiş, sağlayacaksa ilçemizden çıkana kadar kendi aracımızla eskortluk ettik, ilçemizde herhangi bir noktada duraklamalarına izin vermedik."<br>'DIŞARIDAN GELEN 2 BİN 200 KİŞİ SİSTEMATİK BİR ŞEKİLDE TAKİP EDİLDİ'<br>İlçe pazarını geçici süreyle kapattıklarını, hem vatandaşların hem de pazarda tezgah açan manavların mağdur olmaması adına manavların tezgahlarını yola kadar indirmelerine müsaade ettiklerini kaydeden Kaymakam Koç, aldıkları en büyük tedbirlerin başında ise ilçeye dışarıdan gelen 2 bin 200 kişiyi 14 gün karantinada tutmak olduğunu söyledi. Bu kişilerin yazılı olduğu listeyi gösteren Cihat Koç şöyle devam etti:<br>"İlçeye girişçıkışlarda yaptığımız kontrollerde ilçemize giren insanları 14 gün karantinaya alarak çok ciddi bir şekilde gerek emniyet, gerek jandarma ve gerek sağlık personelimizle takiplerini yaptık. Bu takipleri gün içerisinde değişik saatlerde evlere giderek ve bazen de telefonla arayarak sürekli ilerlettik ve bunun neticesinde ilçemiz nüfusunun 12 bin 400 olduğunu düşünürseniz son 2 ay içerisinde ilçemize 2 bin 200 civarında yurt dışı ve il dışından gelen vatandaşımız oldu. Zira ilçemizin dünyanın her yerinde yaşayan birçok vatandaşı var. Bu vatandaşlarımızı sistematik bir şekilde takip ederek koronavirüsle mücadelemizi sürdürüyoruz."<br>'VATANDAŞLAR KURRALLARA UYDU'<br>Kendileri gerekli tedbirleri alırken, ilçe halkından dan çok büyük destek gördüklerini ifade eden Nurhak Kaymakamı Cihat Koç, "Vatandaşımız bu yasaklara çok ciddi bir şekilde uydular. Bizi çok anlayışla karşıladılar. Bu alınan tedbirlerin kendi sağlıkları için olduğunu çok güzel bir şekilde anlayıp kendi hayatlarında uyguladılar. Örneğin bu yasaklar ilk başladığında Elbistan ilçemize ilçemizden günlük ortalama 600 vatandaşımız gidip geliyordu. Bu rakam son gümlerde 34 kişiye düştü ve o da acil işleri oldukça. Yani halkımız 14 gün karantinası bittiği halde dışarıda gördükleri bir tanıdıklarını dahi 'Ne olur olmaz bakın bu dışarıda geziyor' diyerek bize bildirip birbirlerini de kontrol ediyorlardı ve bu bizim çok işimize yaradı. Biz süreci halkımızla beraber yürüttük" diye konuştu.<br>MASKELERİ 4 GÖNÜLLÜ ÜRETİYOR<br>İlçe esnafından Mehmet Aslan, ilçe halkının ilk günden bu yana duyarlı davranıp tüm kurallara uyduğunu, koronavirüs görülmemesinin en büyük nedenlerinden birinin de bu olduğunu söyledi. Öte yandan koronavirüs tedbirlerinin başında gelen maskeleri ise ilçede 4 gönüllü üretiyor. Nurhak Halk Eğitimi Merkezi'nin 4 kursiyeri, kaymakamlık tarafından temin edilen kumaşlardan evlerinde maske dikiyor. Bunlardan biri olan Elif Çöplü, bu süreçte devlete katkı sağlamak adına evinde bugüne kadar bin 500 maske diktiğini ve dikmeye de devam edeceğini söyledi. DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ<br>2020-05-15 09:12:05<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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