Başkan Gürbüz: “Pandemi sürecini ilçede en iyi şekilde yönetiyoruz”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, pandemi sürecini, tüm bileşenleri ile birlikte ilçede doğru şekilde yönettiklerini söyledi.

İlçede pozitif hasta sayısının da yok denecek kadar az olduğunu dile getiren Başkan Gürbüz, bu süreçte her 10 kişiden 1’ine ulaşacak şekilde gıda kolisi de hazırlandığını belirtti.

Elbistan’da korona virüse (Kovid19) karşı tüm kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının uyum içerisinde hareket ettiğini vurgulayan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, pandemi sürecinin beraberinde getirdiği ekonomik sıkıntının hafifletilmesi için çaba gösterdiklerini vurguladı.

Özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile korona virüs nedeniyle iş yerlerini kapatmak zorunda kalan esnaflar ile çalışanlarına yönelik gıda kolisi yardımı ulaştırma noktasında toplam 15 bin adede ulaştıklarını vurgulayan Başkan Gürbüz, şöyle devam etti:

“Elbistan’da 15 bin civarında bu şekilde yardım kolisi hazırlanıyor. Burada tüm sivil toplum örgütlerimiz, odalarımız, kaymakamlığımız, valiliğimiz, anakent belediyemiz, Elbistan Belediyemiz herkes ortak hareket ediyor. Amacımız nüfusumuzun yüzde 10’una yani on kişiden birine ulaşmak ve bu bayramda onunla hediyeleşmektir. Biz konuya tamamen böyle bakıyoruz. Salgın döneminde iş süreçlerinin kesintiye uğraması yani kapalı kalması nedeniyle vatandaşlarımız, özellikle esnaf kardeşlerimiz zorluk yaşadı. Bu zorluğu da inşallah hep beraber aşacağız. Valiliğimize, kaymakamlığımıza, büyükşehir belediyemize, sivil toplum örgütlerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum.”

Pandemi sürecinde gönül birliği ile oluşturulan güzel atmosferin Türkiye’nin birçok yerinde bulunmadığını anlatan Başkan Gürbüz, “Elbistan’a gönderdiği zeytin desteğiyle gönül köprüsü kuran Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. 15 bin adet gıda kolisinin içine Balıkesir’den gönderilen zeytinleri de koyuyoruz. Valiliğimizden en uç noktaya kadar herkes elini taşın altına koydu, gönül birliği yaptı, dolayısı ile bu da bizi son derece mutlu etti. Elbistan’da yakalanan bu güzel atmosfer Türkiye’nin birçok yerinde maalesef yakalanabilmiş bir atmosfer değildir. Ben onun için emek veren tüm kardeşlerimize ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah bayrama hep birlikte güzel bir şekilde, huzurlu bir şekilde gireriz” ifadelerini kullandı.

Açıklamasının devamında Elbistan’dak pandemi sürecini doğru yönetilmesinin vaka sayılarına olumlu yansıdığını kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Elbistan’da pandemi sürecinde alınan tedbirler sayesinde hasta sayımız neredeyse yok denecek kadar az. Buda ayrıca sevindirici bir konu. Vatandaşlarımızın sosyal mesafeye dikkat etmesi, maske kullanıyor olması ve hijyen kurallarına uyması bizim için son derece sevindirici bir gelişmedir. Elbistan Devlet Hastanemiz tüm kapasitesini bu iş için ayarladı. Bölgenin pandemi hastanesi olarak Elbistan’ın dışında diğer birçok ilçeye de hizmet verilmektedir. Böyle bir hastaneyi bize kazandırdığı için bakanımız Sayın Mahir Ünal’a ayrıca teşekkür ediyoruz. Hükümetimiz her alanda, her noktada yapılması gerekeni sürecinden önce yaparak bu süreçleri daha sağlıklı geçirmemizi sağladı. Dünyada çok farklı şekilde gelişiyor bu hastalık. Amerika’da 83 bin kişi vefat etti. Türkiye’de 4 binli rakamlarda seyrediyor. Bu tablo, sürecin doğru yönetildiğinin bir göstergesidir. Elbistan’da bu sürecin doğru yönetildiğinin bir göstergesidir. Hükümetimize ve bakanımız Mahir Ünal’a teşekkür ediyoruz. Değerli hemşerilerimize de teşekkür ediyor; yaklaşan Kadir Gecelerini ve bayramlarını kutluyorum” değerlendirmesini yaptı.

