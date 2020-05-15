Nişanda 39 kişiye virüs bulaşan mahallede, salgın kontrol altına alındı (2)

2 aydır bronşlarımda ağrı, nefes darlığı ve koku kaybı var! Normal mi?

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<br>17 FİLYASYON EKİBİ TARAMA YAPIYOR<br>Nişan sonrası 39 pozitif koronavirüs vakasının görüldüğü Afşin'in Hüyüklü Mahallesi'nde filyasyon ekiplerinin çalışması devam ediyor. 17 ayrı ekip, testleri pozitif çıkan kişilerin temas ettiği kişileri tespit edip tek tek evlerinde ziyaret ediyor. Ekipler daha sonra bu kişilerden numune alıp test için laboratuvara gönderiyor.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş / Afşin Hasan KIZMIZITAŞ-Ömer KOÇ-Sıtkı GÖNEN<br>2020-05-15 15:02:53<br>

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