Koronavirüs şüphesi banka kapattırdı

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<br>Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, bir banka şubesinde müşteri A.E. baygınlık geçirdi. Hstaneye kaldırılan A.E.'nin 2 gün önce koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvurduğu ortaya çıkınca banka şubesi geçici süreliğine kapatıldı. <br>İsmetpaşa Mahallesi'nde bir banka şubesine giden A.E., sırada beklerken baygınlık geçirdi. A.E.'ye ilk müdahaleyi bankanın güvenlik görevlileri ile şubedeki vatandaşlar yaparken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan A.E.'nin 2 gün önce koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvurduğu ortaya çıktı. A.E. hastaneye kaldırılırken, banka şubesi geçici olarak kapatıldı. Görevlilerce şubenin girişi ile ATM'lere şerit çekildi.<br>Hastanede A.E.'nin testleri negatif çıkınca şubedeki şeritler de kaldırıldı.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ<br>2020-05-15 20:08:06<br>

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