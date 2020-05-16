Küçük Gülfem’in virüs isyanı Kuzenleriyle buluşmak için annesinden ağlayarak izin istedi

Sosyal mesafe ve kısıtlama kurallarını ihlal eden 4 bin 368 kişiye idari ve adli işlem

Kahramanmaraş’ta korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle büyükannesi ve kuzenlerini ziyaret etmek isteyen 7 yaşındaki Gülfem’in annesiyle gözyaşları eşliğindeki pazarlığı yürekleri dağladı.

Onikişubat ilçesi Hürriyet Mahallesinde ikamete eden ÖznurHasan Bilgiç ailesinin küçük kızları Gülfem Bilgiç, büyükannesi ve kuzenlerini ziyaret etmek için annesinden izin istedi. Virüs salgını nedeniyle annesinden izin alamayan küçük Gülfem, gözyaşlarına boğuldu. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden anne Öznur Bilgiç ise salgın sonrası büyükannesi ve kuzenlerini ziyaret edeceklerinin sözünü vermesi bile küçük Gülfem’i ikna etmedi.

Görüntülerde 20 yaşından küçük olması nedeniyle dışarı çıkamadığını ve akrabalarını özlediğini dile getiren küçük Gülfem, Ramazan Bayram’ında kuzenleriyle buluşmanın hayalini kuruyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.