Kızını döverek öldürme suçundan tutuklanan baba, cezaevinde kendini astı

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Gaziantep’te 9 yaşındaki kızını döverek öldürme suçundan tukuklanan baba, Kahramanmaraş Cezaevi'nde intihar etti.

Olay, 17 Nisan tarihinde Gaziantep’te meydana geldi. İddiaya göre, Müslüm Aslan, 9 yaşındaki kızı Ceylan Aslan'ı diğer çocuklarının gözlerini önünde döverek öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Adli makamlarca tutuklanarak Gaziantep’te cezaevine konulan baba Müslüm Aslan, 11 Mayıs tarihinde Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki L 1 Tipi Cezaevi'ne sevk edildi. Cezaevine konulduğu günün sabahı sayım yapan infaz koruma memurları, Müslüm Aslan’ı tek kaldığı hücresinde ranzasında asılı buldu. Kendini ranzasına çarşafla asarak intihar eden Müslüm Aslan’ın cansız bedeni cezaevi morguna kaldırıldı. Müslüm Aslan’ın cenazesi yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edilecek.

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