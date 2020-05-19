Kahramanmaraş'ta kağıt fabrikasında yangın çıktı (2)

<br>KONTROL ALTINA ALINDI<br>Kahramanmaraş'ta, kağıt fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ekipler, iş makineleri tarafından karıştırılan atık kağıt balyalarında soğutma çalışması yapıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ<br>2020-05-19 16:53:15<br>
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