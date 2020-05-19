Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ölü

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Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Onikişubat ilçesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir G. (21) idaresindeki 46 FB 996 plakalı otomobil, bulvar üzerinde seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan Melek Cambaz’a (55) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık görevlilerinde Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet binasına kaldırılan Cambaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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