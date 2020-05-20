Başkan Gürbüz: “Pandemi süreci, bisiklet yolu projemizin önemini artırdı” Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, geçen yıl başlattıkları bisiklet yolu projesinde 60 kilometrelik bir ağa ulaştıklarını belirtti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Gürbüz: “Pandemi süreci, bisiklet yolu projemizin önemini artırdı” Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, geçen yıl başlattıkları bisiklet yolu projesinde 60 kilometrelik bir ağa ulaştıklarını belirtti

İHA

Başkan Gürbüz: “Pandemi süreci, bisiklet yolu projemizin önemini artırdı” Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, geçen yıl başlattıkları bisiklet yolu projesinde 60 kilometrelik bir ağa ulaştıklarını belirtti

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinin Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kentte hayata geçirdikleri bisiklet yolu projesinin, pandemi sonrasında sosyal mesafe uyumlu en iyi ulaşım aracının bisiklet olduğu gerçeği ile birlikte ayrı bir anlam ve önem kazandığını söyledi.
Başkan Gürbüz, pandemi sürecinde en güvenli ulaşım aracı haline gelen bisiklet kullanımını artırmak için halihazırdaki 60 kilometrelik bisiklet yolunu, kentin bir ucundan diğer ucuna kadar genişleteceklerini ifade etti.
Elbistan’ı ‘bisiklet dostu’ kent yapma sloganı ile geçtiğimiz yıl başlattıkları bisiklet yolu projesinde 60 kilometrelik bir ağa ulaştıklarını belirten Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 34 caddenin dönüşümünün de yapıldığının bilgisini verdi.
Avrupa’daki şehirlerle yarışabilecek bir bisiklet yolu projesi hazırladıklarını kaydeden Başkan Gürbüz, hayata geçirdikleri bisiklet ağlarının, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid19) salgınında sağlık açısından ayrı bir önem kazandığının altını çizdi.
Başkan Gürbüz, şöyle konuştu:
“Halkımıza, Elbistan’ı yaşanabilir kent yapma sözü vermiştik. Bisiklet yolu projemiz de bu hedefimizin önemli bir sacayaklarından biriydi. Bunun için de 34 caddemizde toplam 87 kilometrelik bir bisiklet ağı oluşturmayı hedefliyoruz. Bunun 60 kilometrelik bölümü kullanıma açılmış durumda. Bu proje ortaya çıktığında; ne dünyanın ne de bizim gündemimizde Covid19 diye bir küresel salgın yoktu. Şuan dünyaya bakış açımızı değiştiren bir pandemi sürecini yaşıyoruz. Bu sürecin hayatımıza getirdiği en önemli şart ise ‘sosyal mesafe’ kuralı oldu. ‘Yeni normal dönem’ olarak isimlendirilen bu süreçte sosyal mesafe kuralıyla birlikte birçok alışkanlığımız değişmek zorunda kaldı. Ulaşım tercihleri de bu değişimden nasibini aldı. İnsanlar, sosyal mesafeyi ayarlayabilecekleri, bağımsız ve özgürce tek başınıza hareket edecekleri bisikleti daha çok kullanmaya başladı. Yeni ve güvenli bir ulaşım modeli arayışının başladığı dünya genelinde Elbistan olarak biz daha önceki adımlarımız sayesinde çok şanslı bir konuma geldik.”
Projenin ileriki dönemlerde bisiklet istasyonları ile destekleneceğinin ve vatandaşları bisiklet kullanmaya teşvik edecek çalışmalara da ağırlık vereceklerinin altını çizen Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Pandemi süreciyle birlikte yıldızı daha çok parlayan bisikleti, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası yapma yönünde adımlarımız sürecek. Bisiklet altyapısı ve kullanma kültürü konusunda Avrupa ile yarışır duruma gelmemiz gerekiyor. Vatandaşlarımızın bakkala, markete, camiye, pazara, okula gidiş gelişlerinde bisiklet kullanımını teşvik edici bir takım organizasyonlarımız olacak. Biz, ‘yol yaptım oldu’ mantığı ile hareket etmiyoruz. Sağlıklı yaşamın teşvik edilmesi, bisiklet kullanımının özendirilmesini bisiklet istasyonları ile destekleyeceğiz. Halkımızı yeni normal dönemin en sağlıklı ve gözde ulaşım aracına yönelmeleri noktasında üzerimize düşeni en iyi şekilde yapmaya gayret göstereceğiz” görüşlerini aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yavru serçeyi itfaiye kurtardı İtfaiye erleri tarafından su verilen serçe daha sonra doğal ortama bırakıldı
YEREL HABERLER Yavru serçeyi itfaiye kurtardı İtfaiye erleri ...
Serinlemek için sulama havuzuna giren genç boğuldu
YEREL HABERLER Serinlemek için sulama havuzuna giren genç boğuldu
Otomobilin çarptığı kadın öldü
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı kadın öldü
Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ölü
Kahramanmaraşlılar 19.19'da balkonlarda buluştu
YEREL HABERLER Kahramanmaraşlılar 19.19'da balkonlarda buluştu
Kahramanmaraşlılar 19.19'da balkonlarda buluştu
YEREL HABERLER Kahramanmaraşlılar 19.19'da balkonlarda buluştu
Kahramanmaraş polisi saat 19.19’da İstiklal Marşı'nı okudu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş polisi saat 19.19’da İstiklal Marşı'nı ...
Kahramanmaraş'ta kağıt fabrikasında yangın çıktı (2)
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta kağıt fabrikasında yangın çıktı (2)
Kahramanmaraş'ta fabrika yangını korkuttu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta fabrika yangını korkuttu
Kahramanmaraş'ta kağıt fabrikasında yangın çıktı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta kağıt fabrikasında yangın çıktı
Kahramanmaraş'ta kağıt fabrikasında yangın çıktı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta kağıt fabrikasında yangın çıktı
19 Mayıs'a 12 kişilik tören
YEREL HABERLER 19 Mayıs'a 12 kişilik tören
Kahramanmaraş'ta 'sosyal mesafe'li 19 Mayıs töreni
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 'sosyal mesafe'li 19 Mayıs töreni
Ramazan Bayramına özel 37 çeşit tatlı Kahramanmaraş'ta tatlılar ustaların maharetli ellerinde hazırlanıyor Alpedo-Kervan Lezzet Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu: “Bayramda vatandaşlarımıza 37 farklı tatlı sunacağız”
YEREL HABERLER Ramazan Bayramına özel 37 çeşit ...
Şifa deposu ‘dut’ tezgahlarda yerini aldı Kahramanmaraş'ta sıkça tüketilen lezzetlerin başında yer alan dutun beyazının kilosu 5 siyahı 10 liradan satılıyor
YEREL HABERLER Şifa deposu ‘dut’ tezgahlarda yerini ...
Çiçek açan "yabani orkideler" görsel şölen sunuyor Kahramanmaraş’ta koruma altındaki yabani orkideler çiçek açtı
YEREL HABERLER Çiçek açan "yabani orkideler" görsel şölen ...
Eğlence merkezinde yemek yiyenlere 31 bin 500 lira cezai işlem
YEREL HABERLER Eğlence merkezinde yemek yiyenlere 31 bin 500 lira ...
Kahramanmaraş’ta çobanlar sürüleriyle yaylaya çıktı Havaların ısınmasıyla sürülerin yayla yolculuğu başladı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta çobanlar sürüleriyle yaylaya ...
'Tavus kelebeği' Elbistan’da görüldü Dünyanın en güzel kelebek türlerinden biri olarak kabul ediliyor
YEREL HABERLER 'Tavus kelebeği' Elbistan’da görüldü Dünyanın en ...
Yediveren çileğinde hasat serüveni başladı Çilekler, günlük olarak toplanıp başta Elbistan olmak üzere çevre ilçelerdeki vatandaşların sofralarına ulaşıyor
YEREL HABERLER Yediveren çileğinde hasat serüveni başladı Çilekler, ...
MHP'li Aycan'dan Kahramanmaraş'a yeni ilçe için kanun teklifi
YEREL HABERLER MHP'li Aycan'dan Kahramanmaraş'a yeni ilçe için kanun ...
74 yaşında koronavirüsü 2 kez yendi
YEREL HABERLER 74 yaşında koronavirüsü 2 kez yendi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X