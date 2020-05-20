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Binlerce çiftçinin 8 yıllık su hasreti sona erdi Elbistan ilçesinde feshedilen sulama birliğinin yeniden çalışan dev pompası, Ceyhan Nehri’nden alınarak kanala aktarılan suyu 8 yıl sonra toprakla buluşturdu

İHA

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde feshedilen sulama birliğinin yeniden çalışan dev pompası, Ceyhan Nehri'nden alınarak kanala aktarılan suyu 8 yıl sonra toprakla buluşturdu.

Binlerce çiftçinin 8 yıllık su hasreti sona erdi Elbistan ilçesinde feshedilen sulama birliğinin yeniden çalışan dev pompası, Ceyhan Nehri’nden alınarak kanala aktarılan suyu 8 yıl sonra toprakla buluşturdu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde feshedilen sulama birliğinin yeniden çalışan dev pompası, Ceyhan Nehri’nden alınarak kanala aktarılan suyu 8 yıl sonra toprakla buluşturdu.
Elbistan ve Ekinözü ilçelerine bağlı 7 mahalledeki 2 bin 400 çiftçinin 80 bin dönüm arazisini suladığı Kalealtı Sulama Birliği, AKEDAŞ’a olan elektrik borcundan dolayı 2012 yılında faaliyetlerini durdurdu. 8 yıldır atıl durumda bekleyen Kalealtı Sulama Birliği’nin onarım ve revizyon işi, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün 2019 yılı ek yatırım programına dahil edildi. Sulama birliğini yeniden faal hale getirmek için hummalı bir çalışma başladı. Bir yandan dev sulama kanalları yıllardır biriken taş ve diğer atıklardan temizlendi. İhale kapsamında 3 bin 750 metre yeni kanalet döşendi. Kalealtı Sulama Birliği, Göksun Sulama Birliği bünyesine alındı. Pompa istasyonundaki revizyon işlemlerinin de tamamlanması ile birlikte, susuzluktan kavrulan topraklara saniyede 1700 litre su ulaştıracak pompanın düğmesine basıldı. Pompanın çalışmaya başlamasıyla birlikte Ceyhan Nehri’nden alınan su, dağ eteğindeki ana kanala aktarıldı.
Çok sayıda çiftçi de hasretle bekledikleri bu anı görmek için bölgeye geldi. Ceyhan Nehri’nin bereketli sularının kanalı doldurma anını sosyal medya hesaplarından canlı yayınla tüm mahalle sakinlerine izletmeye çalıştı. Kalealtı Sulama Birliği’nin, ilk etapta Kalealtı, İğde, Çalış ve Ortaklı mahallelerindeki 38 bin dönüm araziyi sulayacağı öğrenildi. İlk etapta tek pompanın çalışacağı birlikte ikinci pompanın da ihtiyaca göre emre amade şekilde bekleyeceği bildirildi.
İğde Mahalle Muhtarı Hüseyin Günay, mahallesindeki arazilerin suya kavuşmasının sevincini yaşadıklarını söyledi.
"8 yıldır bu günü bekliyorduk" diyen Günay, “Allah’a şükür, 8 yıllık su hasretimiz sona erdi. Çiftçimiz bu süre zarfında çok perişanlık çekti. Arazilerimize su olmayınca istediğimiz ürünü ekemez olduk. İmkanı olan çiftçilerimiz sondajla tarlasını sulamaya çalıştı. İmkan bulamayan da ancak hububat ekebildi. Çok şükür bundan sonra suya kavuştuk. Ürünlerimiz kurtuldu. Buğday ve arpalarımız susuzluktan yanmak üzereydi. Bu su bölgemize can kattı. Bu suya kavuşmamızda çok büyük emek ve katkısı olan başta AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mahir Ünal’a, milletvekillerimize, DSİ Genel Müdürlüğümüze, bölge müdürlüğümüze, Afşin Şube Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese, şahsım ve mahallem adına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
İğdeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Yahya Marangoz ise, “Mahallemiz ve bölge çiftçimiz adına çok mutlu bir gün. Çiftçimiz artık suya kavuştu. Su, bereket ve bolluk demek. İnşallah bu suyu dört gözle bekleyen çiftçilerimiz de bereketli bir hasat sezonu geçirirler. Bizlerin bu suya kavuşmasında desteklerini esirgemeyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mahir Ünal’a ve tüm yetkililerimize teşekkürü borç biliriz” dedi.
Mahalle sakinlerinden Mehmet Önat da, suyun kanallara verilmesi ile birlikte çifte bayram yaşadıklarını vurguladı. Önat, “Bizim için çifte bayram oldu. Çok şükür suyumuza kavuştuk. Çiftçi kardeşlerimiz başta olmak üzere bölge halkının tamamı bu suya hasret kalmıştı. Önceleri yemyeşil olan topraklarımız kurumuştu. Şimdi tekrar eski günlerimize dönmenin heyecanını yaşıyoruz. Su, gittiği her yere bereket götürür. Tüm çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçenlerden de Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

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