Gençler bakkal defterini satın aldı

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Kahramanmaraş’ta üniversite öğrencileri bir bakkal dükkanının borç defterini satın aldı.

Kahramanmaraş’ta Ramazan ayı nedeniyle hayırseverler ihtiyaç sahiplerine yardımlar yapıyor. Osmanlı döneminde sıkça yapılan borç defteri satın alma geleneğini sürdüren üniversite öğrencileri bir bakkalın borç defterini satın aldı.

Genç İnsan ve Medeniyet Hareketi sorumlularından Ahmet Yasir Akpınar ve Musab Kayıklık, bu tür faaliyetleri sürdüreceklerini söyledi.

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