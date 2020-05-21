Abartı egzoz kullananlara ceza

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kahramanmaraş’ta trafikte abartı egzoz ve trafiği tehlikeye düşüren araçlara ceza kesildi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şubesi ekipleri, özellikle iftar sonrası araçlarıyla sokağa çıkan sürücüleri denetledi. Ekipler, Onikişubat ilçesindeki Necmettin Erbakan, Alparslan Türkeş ve Adnan Menderes bulvarlarında gecenin geç saatlerine kadar denetim yaptı.

Sivil ve resmi ekiplerce yapılan denetimlerde 11 abartı egzozlu araç sürücüsüne, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve diğer kural ihlalleriyle birlikte yaklaşık 40 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.